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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2488248924902491
Повідомлення Додано: Сер 12 тра, 2021 01:41

  osafly написав:EOC судя по всему,скоро снова вернется на 10..как только деда даст заднюю.Шпиль на графике приличный вырисовался и в этом ничего хорошего нет,интересно как закроется дневка через несколько часов.Рост был слишком искусственный и неадекватный.На 4 часовике,пожалуй впервые вижу рост +50+% на монетах из первых десятков...

А я вот хорошо помню, как несколько месяцев назад обладатели Эоса в этой теме сильно расстраивались, что вот всё быстро растет, а Эос тормозит и не радует :lol: . Он 3 с копейками тогда стоил.
Tegularius
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 тра, 2021 05:11

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Ну т.е. все расцвело на х10, значит и ЭОС ждём-с под 30 )
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 12 тра, 2021 07:53

С постоянными сливами и коррекциями на этом рынке нужно иметь либо стальные яйца, либо просто не мониторить цены, по типу купил и забыл. И только тогда можно сделать много иксов. Иначе будешь постоянно продавать, покупать и терять деньги. Эос дальше 6$ или 60$? Никто не знает, в этом и прелесть крипторынка. Но то что в один день он упадет до 2-4$, это факт. А так, эфир на луну, эфир классик на луну, а как же убийца эфира эос.. В январе 2018 года, если память не подводит, xrp достиг 3$ за монету и после этого начался медвежий рынок. Вот и в этот раз возможно рост рипла и обновление верхов будет предвестником к изменению общего тренда.
Patr1ot
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 тра, 2021 07:58

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  Patr1ot написав:Иначе будешь постоянно продавать, покупать и терять деньги.

ну вот ЭОС с 5:00 седня на скайпинке каждый час по 2%
даа, мона вылететь в любой момент
но прикольно жжжжж
Amethyst
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