Додано: Сер 12 тра, 2021 07:53

С постоянными сливами и коррекциями на этом рынке нужно иметь либо стальные яйца, либо просто не мониторить цены, по типу купил и забыл. И только тогда можно сделать много иксов. Иначе будешь постоянно продавать, покупать и терять деньги. Эос дальше 6$ или 60$? Никто не знает, в этом и прелесть крипторынка. Но то что в один день он упадет до 2-4$, это факт. А так, эфир на луну, эфир классик на луну, а как же убийца эфира эос.. В январе 2018 года, если память не подводит, xrp достиг 3$ за монету и после этого начался медвежий рынок. Вот и в этот раз возможно рост рипла и обновление верхов будет предвестником к изменению общего тренда.