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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 12 тра, 2021 01:41
osafly написав:
EOC судя по всему,скоро снова вернется на 10..как только деда даст заднюю.Шпиль на графике приличный вырисовался и в этом ничего хорошего нет,интересно как закроется дневка через несколько часов.Рост был слишком искусственный и неадекватный.На 4 часовике,пожалуй впервые вижу рост +50+% на монетах из первых десятков...
А я вот хорошо помню, как несколько месяцев назад обладатели Эоса в этой теме сильно расстраивались, что вот всё быстро растет, а Эос тормозит и не радует
. Он 3 с копейками тогда стоил.
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Tegularius
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Додано: Сер 12 тра, 2021 05:11
Ну т.е. все расцвело на х10, значит и ЭОС ждём-с под 30 )
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Amethyst
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Додано: Сер 12 тра, 2021 07:53
С постоянными сливами и коррекциями на этом рынке нужно иметь либо стальные яйца, либо просто не мониторить цены, по типу купил и забыл. И только тогда можно сделать много иксов. Иначе будешь постоянно продавать, покупать и терять деньги. Эос дальше 6$ или 60$? Никто не знает, в этом и прелесть крипторынка. Но то что в один день он упадет до 2-4$, это факт. А так, эфир на луну, эфир классик на луну, а как же убийца эфира эос.. В январе 2018 года, если память не подводит, xrp достиг 3$ за монету и после этого начался медвежий рынок. Вот и в этот раз возможно рост рипла и обновление верхов будет предвестником к изменению общего тренда.
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Patr1ot
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Додано: Сер 12 тра, 2021 07:58
Patr1ot написав:
Иначе будешь постоянно продавать, покупать и терять деньги.
ну вот ЭОС с 5:00 седня на скайпинке каждый час по 2%
даа, мона вылететь в любой момент
но прикольно жжжжж
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Amethyst
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