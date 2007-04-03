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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 12 тра, 2021 05:11
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Ну т.е. все расцвело на х10, значит и ЭОС ждём-с под 30 )
Додано: Сер 12 тра, 2021 07:53
С постоянными сливами и коррекциями на этом рынке нужно иметь либо стальные яйца, либо просто не мониторить цены, по типу купил и забыл. И только тогда можно сделать много иксов. Иначе будешь постоянно продавать, покупать и терять деньги. Эос дальше 6$ или 60$? Никто не знает, в этом и прелесть крипторынка. Но то что в один день он упадет до 2-4$, это факт. А так, эфир на луну, эфир классик на луну, а как же убийца эфира эос.. В январе 2018 года, если память не подводит, xrp достиг 3$ за монету и после этого начался медвежий рынок. Вот и в этот раз возможно рост рипла и обновление верхов будет предвестником к изменению общего тренда.
Додано: Сер 12 тра, 2021 07:58
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Додано: Сер 12 тра, 2021 11:18
Чтоб почти треть населения Америки вложилась в цифровой код, по сути, в финансовую пирамиду... При том, что большая часть населения обычно консервативна и не вложится в такое ни при каких обстоятельствах. Похоже, это уже предел, очень сильно заигрались.
Когда это все рухнет, происходить это все уже будет настолько громко, что этим оправдают и обвал переоцененной в разы фонды, и гиперинфляцию, которую так долго оттягивали подобными накопителями лишних денег, и кризис доллара? Было бы неплохо, это лучше чем они в этих целях устроят новую пандемию или спровоцируют мировую войну. А сами уже скупают золото на деньги с печатного станка, пока большинство авантюристов вляпывааются в очередной непонятно кем созданный и ничего не значащий цифровой код.
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