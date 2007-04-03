RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Криптовалюты ,
рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2488248924902491
Повідомлення Додано: Сер 12 тра, 2021 05:11

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Ну т.е. все расцвело на х10, значит и ЭОС ждём-с под 30 )
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 91
З нами з: 05.05.21
Подякував: 6 раз.
Подякували: 7 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 12 тра, 2021 07:53

С постоянными сливами и коррекциями на этом рынке нужно иметь либо стальные яйца, либо просто не мониторить цены, по типу купил и забыл. И только тогда можно сделать много иксов. Иначе будешь постоянно продавать, покупать и терять деньги. Эос дальше 6$ или 60$? Никто не знает, в этом и прелесть крипторынка. Но то что в один день он упадет до 2-4$, это факт. А так, эфир на луну, эфир классик на луну, а как же убийца эфира эос.. В январе 2018 года, если память не подводит, xrp достиг 3$ за монету и после этого начался медвежий рынок. Вот и в этот раз возможно рост рипла и обновление верхов будет предвестником к изменению общего тренда.
Patr1ot
 
Повідомлень: 152
З нами з: 22.03.16
Подякував: 25 раз.
Подякували: 34 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 12 тра, 2021 07:58

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  Patr1ot написав:Иначе будешь постоянно продавать, покупать и терять деньги.

ну вот ЭОС с 5:00 седня на скайпинке каждый час по 2%
даа, мона вылететь в любой момент
но прикольно жжжжж
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 91
З нами з: 05.05.21
Подякував: 6 раз.
Подякували: 7 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 12 тра, 2021 11:18

Согласно результатам опроса, проведенного криптобиржей Gemini, 14% американцев владеют криптовалютой, и еще 13% планируют ее купить в ближайший год. На этом фоне неудивительно, что объем паев в «золотых» биржевых фондах снизился на 6%.

Чтоб почти треть населения Америки вложилась в цифровой код, по сути, в финансовую пирамиду... При том, что большая часть населения обычно консервативна и не вложится в такое ни при каких обстоятельствах. Похоже, это уже предел, очень сильно заигрались.
Когда это все рухнет, происходить это все уже будет настолько громко, что этим оправдают и обвал переоцененной в разы фонды, и гиперинфляцию, которую так долго оттягивали подобными накопителями лишних денег, и кризис доллара? Было бы неплохо, это лучше чем они в этих целях устроят новую пандемию или спровоцируют мировую войну. А сами уже скупают золото на деньги с печатного станка, пока большинство авантюристов вляпывааются в очередной непонятно кем созданный и ничего не значащий цифровой код.
hxbbgaf
 
Повідомлень: 22200
З нами з: 24.08.09
Подякував: 1642 раз.
Подякували: 2291 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 12 тра, 2021 12:53

  QIWIT написав:
  Ням написав:
  QIWIT написав:только что доги-хот-доги взяли 1млрд капитализации впервые за всю историю
ппц

100 000 единиц, звучит солидно. Может через 3 года вместо Майка Новограца вы будете давать интервью как удачливый инвестор


звучит солидно,а по деньгам всего 800уе и то за кредитные приват банка


Ох,где вы доги,где. Диалог конец 2017
QIWIT
 
Повідомлень: 596
З нами з: 28.12.14
Подякував: 21 раз.
Подякували: 44 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 12 тра, 2021 14:12

  QIWIT написав:
  QIWIT написав:
  Ням написав:100 000 единиц, звучит солидно. Может через 3 года вместо Майка Новограца вы будете давать интервью как удачливый инвестор


звучит солидно,а по деньгам всего 800уе и то за кредитные приват банка


Ох,где вы доги,где. Диалог конец 2017

Основное правило инвестора в крипту сформулировал тот опечатавшийся задрот, еще году в 2013м или 2014м. Два слова:
I hodl. Все, больше о крипте в принципе ничего знать не надо для супер успешного инвестирования. Для посредственного инвестирования - да, надо хорошо разобраться кто и что стоит за каждой монетой, какие технологии используются, теханализ и все такое прочее. Но если реально хочешь хорошо заработать - вся эта х-йня не нужна. I hodl и ипись все конем.
airmax78
 
Повідомлень: 38503
З нами з: 25.10.12
Подякував: 926 раз.
Подякували: 4659 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 12 тра, 2021 15:15

  airmax78 написав:I hodl. Все, больше о крипте в принципе ничего знать не надо для супер успешного инвестирования. Для посредственного инвестирования - да, надо хорошо разобраться кто и что стоит за каждой монетой, какие технологии используются, теханализ и все такое прочее. Но если реально хочешь хорошо заработать - вся эта х-йня не нужна. I hodl и ипись все конем.


Все верно.Если каждую монету разбирать,что и кто за ней стоит-можно просто ипануться,учитывая...что редко за чем то стоит что то существенное,важное и какая то продвинутая комманда..Собаки-тому явное подтверждение,когда из ...овна можно сделать конфету и накормить ею всех лохов,они сожрут,испачкаются,но попросят еще.Какие технологии??

Сейчас мы объясним, как мы сложили песню эту
Взяли гов-но, получили конфету
Жаль, что конфета всё равно из гов-на
Прости, б-ля, поэта, Большая Страна

Припев

Ночи напролёт, водка как вода,
Что нас не убьёт, то всё ерунда
То, что не убьёт, делает сильней
Если ты устал, то проспить и пей


Песенка не спета во всех частях света
Из гов-на конфеты производят где-то
Есть такая маза — всем напиться сразу,
Чтобы вся планета пела песню эту

Припев

(группа Ленинград- С.Шнур)
osafly
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1028
З нами з: 29.05.14
Подякував: 47 раз.
Подякували: 182 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2488248924902491
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: goldfinger, zРадио і 10 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в контексте ДС 1 ... 7693, 7694, 7695
дядя Caша » Вів 03 кві, 2007 10:53
76946 198885516
Переглянути останнє повідомлення
Сер 12 тра, 2021 15:27
goldfinger
Валютный рынок в мире 1 ... 746, 747, 748
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7470 1793768
Переглянути останнє повідомлення
Сер 12 тра, 2021 08:11
ЛОБ
Наличный (Готівковий) рынок валют 1, 2, 3, 4
Модератор » Пон 29 сер, 2016 15:08
38 52779
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 сер, 2017 16:17
Оранжевое настроение

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.