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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 12 тра, 2021 05:11
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Ну т.е. все расцвело на х10, значит и ЭОС ждём-с под 30 )
Додано: Сер 12 тра, 2021 07:53
С постоянными сливами и коррекциями на этом рынке нужно иметь либо стальные яйца, либо просто не мониторить цены, по типу купил и забыл. И только тогда можно сделать много иксов. Иначе будешь постоянно продавать, покупать и терять деньги. Эос дальше 6$ или 60$? Никто не знает, в этом и прелесть крипторынка. Но то что в один день он упадет до 2-4$, это факт. А так, эфир на луну, эфир классик на луну, а как же убийца эфира эос.. В январе 2018 года, если память не подводит, xrp достиг 3$ за монету и после этого начался медвежий рынок. Вот и в этот раз возможно рост рипла и обновление верхов будет предвестником к изменению общего тренда.
Додано: Сер 12 тра, 2021 07:58
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Додано: Сер 12 тра, 2021 11:18
Чтоб почти треть населения Америки вложилась в цифровой код, по сути, в финансовую пирамиду... При том, что большая часть населения обычно консервативна и не вложится в такое ни при каких обстоятельствах. Похоже, это уже предел, очень сильно заигрались.
Когда это все рухнет, происходить это все уже будет настолько громко, что этим оправдают и обвал переоцененной в разы фонды, и гиперинфляцию, которую так долго оттягивали подобными накопителями лишних денег, и кризис доллара? Было бы неплохо, это лучше чем они в этих целях устроят новую пандемию или спровоцируют мировую войну. А сами уже скупают золото на деньги с печатного станка, пока большинство авантюристов вляпывааются в очередной непонятно кем созданный и ничего не значащий цифровой код.
Додано: Сер 12 тра, 2021 12:53
Ох,где вы доги,где. Диалог конец 2017
Додано: Сер 12 тра, 2021 14:12
Основное правило инвестора в крипту сформулировал тот опечатавшийся задрот, еще году в 2013м или 2014м. Два слова:
I hodl. Все, больше о крипте в принципе ничего знать не надо для супер успешного инвестирования. Для посредственного инвестирования - да, надо хорошо разобраться кто и что стоит за каждой монетой, какие технологии используются, теханализ и все такое прочее. Но если реально хочешь хорошо заработать - вся эта х-йня не нужна. I hodl и ипись все конем.
Додано: Сер 12 тра, 2021 15:15
Все верно.Если каждую монету разбирать,что и кто за ней стоит-можно просто ипануться,учитывая...что редко за чем то стоит что то существенное,важное и какая то продвинутая комманда..Собаки-тому явное подтверждение,когда из ...овна можно сделать конфету и накормить ею всех лохов,они сожрут,испачкаются,но попросят еще.Какие технологии??
Сейчас мы объясним, как мы сложили песню эту
Взяли гов-но, получили конфету
Жаль, что конфета всё равно из гов-на
Прости, б-ля, поэта, Большая Страна
Припев
Ночи напролёт, водка как вода,
Что нас не убьёт, то всё ерунда
То, что не убьёт, делает сильней
Если ты устал, то проспить и пей
Песенка не спета во всех частях света
Из гов-на конфеты производят где-то
Есть такая маза — всем напиться сразу,
Чтобы вся планета пела песню эту
Припев
(группа Ленинград- С.Шнур)
Додано: Сер 12 тра, 2021 19:20
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Я всех предупреждал. Перспектива впрочем у эфира сохраняется, там залочка идет сумашедшая актива в разных DeFi-пирамидосах.
Додано: Сер 12 тра, 2021 19:37
Zebra
перспектива у всего сохраняется, стоит только фонде пойти вверх и шорты элегантно превратятся в брюки...
Додано: Сер 12 тра, 2021 19:38
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Ордера все надеюсь расставили?? Сети забросили?? Можно не стесняться-сеткой...Ниже.Ждать. Эфир-это похоже уже на пиз...ц, как и Доги. Где то сегодня прочитал,что комиссии на переводы достигли под 60 баксов в сети..Хорошая монета,а главное-"полезная"..куда там Трону.Такая же,как и доги.После пробития уровня 1К-вообще к ней не прикасаюсь и в руки не беру....пусть ходит конем с Виталькой и американским электрособакой под руку.В один момент останется куча хныкающих хомяков с фантиками по несколько килобаксов за штуку.
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