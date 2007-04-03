Додано: Сер 12 тра, 2021 11:18

Согласно результатам опроса, проведенного криптобиржей Gemini, 14% американцев владеют криптовалютой, и еще 13% планируют ее купить в ближайший год. На этом фоне неудивительно, что объем паев в «золотых» биржевых фондах снизился на 6%.

Чтоб почти треть населения Америки вложилась в цифровой код, по сути, в финансовую пирамиду... При том, что большая часть населения обычно консервативна и не вложится в такое ни при каких обстоятельствах. Похоже, это уже предел, очень сильно заигрались.Когда это все рухнет, происходить это все уже будет настолько громко, что этим оправдают и обвал переоцененной в разы фонды, и гиперинфляцию, которую так долго оттягивали подобными накопителями лишних денег, и кризис доллара? Было бы неплохо, это лучше чем они в этих целях устроят новую пандемию или спровоцируют мировую войну. А сами уже скупают золото на деньги с печатного станка, пока большинство авантюристов вляпывааются в очередной непонятно кем созданный и ничего не значащий цифровой код.