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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2489249024912492
Повідомлення Додано: Сер 12 тра, 2021 19:58

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  osafly написав:комиссии на переводы достигли под 60 баксов в сети


Недавно вичитав на Binance в тарифах - з холодного гаманця за переказ догів на біржу комісія 100 DOGE (!)
nighthawk5
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Повідомлення Додано: Сер 12 тра, 2021 20:08

  nighthawk5 написав:
  osafly написав:комиссии на переводы достигли под 60 баксов в сети


Недавно вичитав на Binance в тарифах - з холодного гаманця за переказ догів на біржу комісія 100 DOGE (!)


Так они раньше стоили 0.0022 цента за штуку и перевод был в пределах нормы.Никто ж не знал,что из за одного гамадрилы языкатого,это недоразумение улетит на луну,а тарифы так и не пересмотрели.А зачем,если оно по новой будет дно бурить в туалете,где ему и место,как только вся эта криптовакханалия подойдет к концу,а с собаковода либо Sec наконец снимет шкуру и пустит на мыло,или оно само улетит колонизировать марс,на каком нибудь своем новом электропердолете :lol:
osafly
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Повідомлення Додано: Сер 12 тра, 2021 21:06

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  osafly написав:комиссии на переводы достигли под 60 баксов в сети

Комисия за перевод Tether счас 145$
NatiK
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 тра, 2021 21:13

  NatiK написав:
  osafly написав:комиссии на переводы достигли под 60 баксов в сети

Комисия за перевод Tether счас 145$


Даешь переводы по стоимости самого эфира! Майнеры и пулы очень хотят кушать..Срочно все на скупку эфира по 4К. Главное набрать,а как переводить и пользоваться-то уже вторично.
osafly
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