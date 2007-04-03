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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 12 тра, 2021 19:58
osafly написав:
комиссии на переводы достигли под 60 баксов в сети
Недавно вичитав на Binance в тарифах - з холодного гаманця за переказ догів на біржу комісія 100 DOGE (!)
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nighthawk5
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Додано: Сер 12 тра, 2021 20:08
nighthawk5 написав: osafly написав:
комиссии на переводы достигли под 60 баксов в сети
Недавно вичитав на Binance в тарифах - з холодного гаманця за переказ догів на біржу комісія 100 DOGE (!)
Так они раньше стоили 0.0022 цента за штуку и перевод был в пределах нормы.Никто ж не знал,что из за одного гамадрилы языкатого,это недоразумение улетит на луну,а тарифы так и не пересмотрели.А зачем,если оно по новой будет дно бурить в туалете,где ему и место,как только вся эта криптовакханалия подойдет к концу,а с собаковода либо Sec наконец снимет шкуру и пустит на мыло,или оно само улетит колонизировать марс,на каком нибудь своем новом электропердолете
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osafly
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Додано: Сер 12 тра, 2021 21:06
osafly написав:
комиссии на переводы достигли под 60 баксов в сети
Комисия за перевод Tether счас 145$
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NatiK
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Додано: Сер 12 тра, 2021 21:13
NatiK написав: osafly написав:
комиссии на переводы достигли под 60 баксов в сети
Комисия за перевод Tether счас 145$
Даешь переводы по стоимости самого эфира! Майнеры и пулы очень хотят кушать..Срочно все на скупку эфира по 4К. Главное набрать,а как переводить и пользоваться-то уже вторично.
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osafly
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