Недавно вичитав на Binance в тарифах - з холодного гаманця за переказ догів на біржу комісія 100 DOGE (!)
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Додано: Сер 12 тра, 2021 19:58
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Додано: Сер 12 тра, 2021 20:08
Так они раньше стоили 0.0022 цента за штуку и перевод был в пределах нормы.Никто ж не знал,что из за одного гамадрилы языкатого,это недоразумение улетит на луну,а тарифы так и не пересмотрели.А зачем,если оно по новой будет дно бурить в туалете,где ему и место,как только вся эта криптовакханалия подойдет к концу,а с собаковода либо Sec наконец снимет шкуру и пустит на мыло,или оно само улетит колонизировать марс,на каком нибудь своем новом электропердолете
Додано: Сер 12 тра, 2021 21:06
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Додано: Сер 12 тра, 2021 21:13
Додано: Сер 12 тра, 2021 22:29
SP500 сразу на 2% просел, крипта с опережением как обычно. Но это такое, всё равно будет выше 60к, где-то там этим летом и закончится.
Додано: Сер 12 тра, 2021 22:56
Основатель Ethereum Виталик Бутерин похоронил надежды держателей токенов Shiba Inu (SHIB) и Akita Inu (AKITA). Создатели обоих мем-проектов, повторяющих тематику Dogecoin, заблокировали половину эмиссии своих токенов в пулах на бирже Uniswap, а вторую половину отправили на адрес Бутерина. Этим вечером он начал продавать.
Согласно истории транзакций в блокчейне Ethereum, прямо сейчас Бутерин переводит крупные объемы токенов для продажи на Uniswap. Часть полученных ETH он отправил в качестве пожертвования в пользу Gitcoin. 13 300 ETH ($55 млн) были переведены на кошелек Coinbase. Позднее Бутерин одобрил транзакции со своего кошелька с токеном Dogelon Mars (ELON), держателем половины эмиссии которого он также является.
Токен SHIB уже обвалился на 40%, а AKITA – на 50%. На фьючерсах FTX и Binance SHIB теряет еще больше. Трейдерам не хватает токенов для открытия коротких позиций. Ставки фондирования по фьючерсам FTX достигли –4 770% годовых. Перед этим за короткий срок эти токены выросли на десятки тысяч процентов.
Очевидно, такой человек, как Виталик Бутерин, знает, как продать криптовалюту, чтобы сразу не обвалить рынок. Тем не менее, сегодня он решил посеять финансовый хаос среди держателей собачьих токенов. На этом основании многие наблюдатели заключили, что таким образом он хотел отправить некое послание. Из-за крупных объемов транзакций с токенами из этой категории комиссии в сети Ethereum недавно достигли новых максимумов выше $50. Обмен активов на бирже Uniswap сейчас стоит больше $300 за операцию.
«Мы отправили половину эмиссии Виталику. Нет величия без уязвимости, и пока Виталик не кинет нас, SHIBA будет расти и процветать», – писали создатели одного из проектов на своем сайте.
Предварительно Бутерин также вывел 95% ликвидности из пула Uniswap. 500 ETH и 50 трлн SHIB номинальной стоимостью $1,2 млрд он отправил в пользу индийского противокоронавирусного фонда.
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