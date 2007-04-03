Додано: Сер 12 тра, 2021 22:56

Козак-характерник написав: Пєдалік обрушив ринок. Пєдалік обрушив ринок.

Основатель Ethereum Виталик Бутерин похоронил надежды держателей токенов Shiba Inu (SHIB) и Akita Inu (AKITA). Создатели обоих мем-проектов, повторяющих тематику Dogecoin, заблокировали половину эмиссии своих токенов в пулах на бирже Uniswap, а вторую половину отправили на адрес Бутерина. Этим вечером он начал продавать.Согласно истории транзакций в блокчейне Ethereum, прямо сейчас Бутерин переводит крупные объемы токенов для продажи на Uniswap. Часть полученных ETH он отправил в качестве пожертвования в пользу Gitcoin. 13 300 ETH ($55 млн) были переведены на кошелек Coinbase. Позднее Бутерин одобрил транзакции со своего кошелька с токеном Dogelon Mars (ELON), держателем половины эмиссии которого он также является.Токен SHIB уже обвалился на 40%, а AKITA – на 50%. На фьючерсах FTX и Binance SHIB теряет еще больше. Трейдерам не хватает токенов для открытия коротких позиций. Ставки фондирования по фьючерсам FTX достигли –4 770% годовых. Перед этим за короткий срок эти токены выросли на десятки тысяч процентов.Очевидно, такой человек, как Виталик Бутерин, знает, как продать криптовалюту, чтобы сразу не обвалить рынок. Тем не менее, сегодня он решил посеять финансовый хаос среди держателей собачьих токенов. На этом основании многие наблюдатели заключили, что таким образом он хотел отправить некое послание. Из-за крупных объемов транзакций с токенами из этой категории комиссии в сети Ethereum недавно достигли новых максимумов выше $50. Обмен активов на бирже Uniswap сейчас стоит больше $300 за операцию.«Мы отправили половину эмиссии Виталику. Нет величия без уязвимости, и пока Виталик не кинет нас, SHIBA будет расти и процветать», – писали создатели одного из проектов на своем сайте.Предварительно Бутерин также вывел 95% ликвидности из пула Uniswap. 500 ETH и 50 трлн SHIB номинальной стоимостью $1,2 млрд он отправил в пользу индийского противокоронавирусного фонда.