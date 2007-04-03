RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Криптовалюты ,
рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2498249925002501
Повідомлення Додано: Суб 15 тра, 2021 13:45

Деда уже 2 месяца тормозят. Только он доберётся к 60к, быстро загоняют под 50к. На дневках хорошо видно. Должен выстрелить.

Абсолютное большинство майнинговых мощностей деда в США либо на возобновляемых источниках энергии, либо на побочке типа попутного нефтяного газа, который раньше просто сжигали в факелах на скважинах, так как овчинка выделки не стоила. У китайцев на угле тоже не так много, основной объём на гидро.
phantom_systems
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1570
З нами з: 14.04.15
Подякував: 18 раз.
Подякували: 263 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 15 тра, 2021 17:23

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Около 95% биткоинов контролируются держателями 2,4% кошельков — Вас єто не смущает?
Yuri_61
 
Повідомлень: 2191
З нами з: 30.09.15
Подякував: 236 раз.
Подякували: 377 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 15 тра, 2021 18:10

  Yuri_61 написав:Около 95% биткоинов контролируются держателями 2,4% кошельков — Вас єто не смущает?

Вас не смущает, что монеты на холодных кошельках бирж, ETF и кастодианов на самом деле им не принадлежат?
phantom_systems
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1570
З нами з: 14.04.15
Подякував: 18 раз.
Подякували: 263 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 15 тра, 2021 18:47

  phantom_systems написав:Деда уже 2 месяца тормозят. Только он доберётся к 60к, быстро загоняют под 50к. На дневках хорошо видно. Должен выстрелить.

100%. Нерви мотають, щоб душу витягнути. :mrgreen:
Козак-характерник
2
 
Повідомлень: 29208
З нами з: 09.10.12
Подякував: 2043 раз.
Подякували: 2152 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 15 тра, 2021 19:25

  Козак-характерник написав:
  phantom_systems написав:Деда уже 2 месяца тормозят. Только он доберётся к 60к, быстро загоняют под 50к. На дневках хорошо видно. Должен выстрелить.

100%. Нерви мотають, щоб душу витягнути. :mrgreen:

Дa, индекс страха и жадности 27
phantom_systems
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1570
З нами з: 14.04.15
Подякував: 18 раз.
Подякували: 263 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 15 тра, 2021 20:06

  phantom_systems написав:Дa, индекс страха и жадности 27


Вот когда упадет ниже 20,что бывает чрезвычайно редко,можно смело откупать..Хаш Риббенс как раз примерно на той неделе дорисует правое крыло,+5-7 дней значок на покупку..Потом даже в течении 7-10 дней бывает еще ниже контрольное падение(но не всегда) и начинается рост..Т.е. примерно 14-20 дней шановнэ панство у Вас е на формирование портфеля на последующий рост..Хотя,что то уже можно и нужно покупать..Альты щелкают как попкорн..продолжают..Но это не будет продолжаться вечно..Еще какое то время порастет.Докупайтесь с умом.
Востаннє редагувалось osafly в Суб 15 тра, 2021 22:37, всього редагувалось 1 раз.
osafly
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1045
З нами з: 29.05.14
Подякував: 47 раз.
Подякували: 189 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 15 тра, 2021 20:13

  Zebra написав:Вот эта аргументация Теслы - отказ от использования битка для расчетов за свой товар из за абсурдности - сжигания угля на 50 тысяч долларов, чтоб оплатить электромобиль за 60 тысяч - начало конца биткоина. Там в Амереке стоит одному заговорить за экологию или ущемление негров - остальные подхватывают и начинается такая волна гонения, что связавшиеся с биткоином не рады будут.

Серьезнейшая аргументация, почему реально другие компании тоже откажутся от криптовалют требующих сжигания природных ресурсов на эквивалентную цене товара сумму.

Та вся піна довкола неекологічності крипти яйця виїденого не вартує. Сучасна банківська інфраструктура жере на порядки більше енергії, ніхто не репетує, щоб її скоротили. :lol:
Просто інформаційний привід знайшов собі, щоб черговий раз качнути ринок в потрібному напрямку.
Mirax
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6480
З нами з: 04.06.09
Подякував: 786 раз.
Подякували: 799 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 16 тра, 2021 05:39

Думаю, из-за этой поднятой Маском экологической темы стоит присмотреться к менее энергоемким монетам. Вроде бы лайткоин, доги, трон, что еще?
Tegularius
 
Повідомлень: 1472
З нами з: 11.02.14
Подякував: 200 раз.
Подякували: 213 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 16 тра, 2021 09:47

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  Mirax написав:Сучасна банківська інфраструктура жере на порядки більше енергії, ніхто не репетує, щоб її скоротили.


А пруфи до цього можна якісь?
nighthawk5
Аватар користувача
 
Повідомлень: 167
З нами з: 18.07.20
Подякував: 36 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 16 тра, 2021 12:07

Хомашка - льохкіє дзєньгі закончілісь ))

усьо распрадал і курю бамбучелло

greenozon
 
Повідомлень: 11326
З нами з: 01.06.14
Подякував: 200 раз.
Подякували: 872 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2498249925002501
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в контексте ДС 1 ... 7709, 7710, 7711
дядя Caша » Вів 03 кві, 2007 10:53
77109 198966138
Переглянути останнє повідомлення
Нед 16 тра, 2021 11:37
zРадио
Валютный рынок в мире 1 ... 746, 747, 748
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7478 1796385
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 14 тра, 2021 10:13
ЛОБ
Наличный (Готівковий) рынок валют 1, 2, 3, 4
Модератор » Пон 29 сер, 2016 15:08
38 52892
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 сер, 2017 16:17
Оранжевое настроение

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.