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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 15 тра, 2021 13:45
Деда уже 2 месяца тормозят. Только он доберётся к 60к, быстро загоняют под 50к. На дневках хорошо видно. Должен выстрелить.
Абсолютное большинство майнинговых мощностей деда в США либо на возобновляемых источниках энергии, либо на побочке типа попутного нефтяного газа, который раньше просто сжигали в факелах на скважинах, так как овчинка выделки не стоила. У китайцев на угле тоже не так много, основной объём на гидро.
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phantom_systems
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Додано: Суб 15 тра, 2021 17:23
Около 95% биткоинов контролируются держателями 2,4% кошельков — Вас єто не смущает?
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Yuri_61
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Додано: Суб 15 тра, 2021 18:10
Yuri_61 написав:
Около 95% биткоинов контролируются держателями 2,4% кошельков — Вас єто не смущает?
Вас не смущает, что монеты на холодных кошельках бирж, ETF и кастодианов на самом деле им не принадлежат?
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Додано: Суб 15 тра, 2021 18:47
phantom_systems написав:
Деда уже 2 месяца тормозят. Только он доберётся к 60к, быстро загоняют под 50к. На дневках хорошо видно. Должен выстрелить.
100%. Нерви мотають, щоб душу витягнути.
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Козак-характерник
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Додано: Суб 15 тра, 2021 20:06
phantom_systems написав:
Дa, индекс страха и жадности 27
Вот когда упадет ниже 20,что бывает чрезвычайно редко,можно смело откупать..Хаш Риббенс как раз примерно на той неделе дорисует правое крыло,+5-7 дней значок на покупку..Потом даже в течении 7-10 дней бывает еще ниже контрольное падение(но не всегда) и начинается рост..Т.е. примерно 14-20 дней шановнэ панство у Вас е на формирование портфеля на последующий рост..Хотя,что то уже можно и нужно покупать..Альты щелкают как попкорн..продолжают..Но это не будет продолжаться вечно..Еще какое то время порастет.Докупайтесь с умом.
Востаннє редагувалось osafly
в Суб 15 тра, 2021 22:37, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 15 тра, 2021 20:13
Zebra написав:
Вот эта аргументация Теслы - отказ от использования битка для расчетов за свой товар из за абсурдности - сжигания угля на 50 тысяч долларов, чтоб оплатить электромобиль за 60 тысяч - начало конца биткоина. Там в Амереке стоит одному заговорить за экологию или ущемление негров - остальные подхватывают и начинается такая волна гонения, что связавшиеся с биткоином не рады будут.
Серьезнейшая аргументация, почему реально другие компании тоже откажутся от криптовалют требующих сжигания природных ресурсов на эквивалентную цене товара сумму.
Та вся піна довкола неекологічності крипти яйця виїденого не вартує. Сучасна банківська інфраструктура жере на порядки більше енергії, ніхто не репетує, щоб її скоротили.
Просто інформаційний привід знайшов собі, щоб черговий раз качнути ринок в потрібному напрямку.
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Mirax
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Додано: Нед 16 тра, 2021 05:39
Думаю, из-за этой поднятой Маском экологической темы стоит присмотреться к менее энергоемким монетам. Вроде бы лайткоин, доги, трон, что еще?
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Tegularius
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Додано: Нед 16 тра, 2021 09:47
Mirax написав:
Сучасна банківська інфраструктура жере на порядки більше енергії, ніхто не репетує, щоб її скоротили.
А пруфи до цього можна якісь?
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nighthawk5
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Додано: Нед 16 тра, 2021 12:07
Хомашка - льохкіє дзєньгі закончілісь ))
усьо распрадал і курю бамбучелло
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greenozon
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