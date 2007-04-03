Как обычно, послушай Хамаху и сделай наоборот
Ночью 46к не пробили. Индекс жадности и страха 20 впервые с мартовского прошлогоднего слива, усреднился. Пора стричь шортистов, жду отскок.
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 16 тра, 2021 13:27
Додано: Нед 16 тра, 2021 17:36
Дід підозріло дешевий.
Якщо ведмеді зовсім нюх втратять, то десь на 42-45 ще докуплю BTC.
Заднім числом шкода, що уже 2 підйоми до 59 не використав. Двічі сподівався вище 60 продавати.
Додано: Нед 16 тра, 2021 17:44
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Дед подозрительно дешевый только потому что все сидят и ждут когда будет за 100 тыс или около того
В прошлый раз наоборот - никто не ждал 10, а уж тем более 20 тыс. - он все гад рос и рос, рос и рос, действуя на нервы.
Манипуль не спит.
И я если честно понятия не имею как он будет выбираться, если устойчиво зайдет еще ниже, хватит ли ему времени, сил, топлива и желающих покупать, чтоб выбраться вверх. Вот это вопрос.
Как бы не получилось ситуации когда слиться около 55 =повезло.
Додано: Нед 16 тра, 2021 20:43
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Ищите возможность зайти в эфир, на крайние случай биткоин кеш, лайткоин. Это монеты которые торгуются PayPal'ом. И будут стрелять ещё и стрелять.
Додано: Нед 16 тра, 2021 21:11
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Ну что,страшно??? Кто нибудь откупается,или все в осадок выпали?? Спокуха! Казак-заводи песню об изнасилованиях Живой там еще??
Додано: Нед 16 тра, 2021 22:02
Ещё немного усреднился, что уж там. Ликвидаций не так уж много, ярд с четвертью за сутки, но хомяки явно обделались.
Додано: Нед 16 тра, 2021 22:54
Торгую до трона WIN. Ціна старпьора в $ наразі не цікава. Зараз треба дивитися на ціну альти до старпьора. Коливання старпьора до $, щоб хомки укакалися. Повикручують яйки, а потім старпьора надують із альти до 100 к, гвалтуючи в неприродній спосіб шортунів.
Додано: Нед 16 тра, 2021 23:02
Я знаю, как сделать, чтобы этот дамп закончился, и курс снова взлетел. Мне надо продать часть моих биткоинов. Раньше всегда срабатывало
Додано: Нед 16 тра, 2021 23:03
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Ууууух прокатил нас Илон Маск...
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|