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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 25002501250225032504>
Повідомлення Додано: Нед 16 тра, 2021 13:27

  greenozon написав:Хомашка - льохкіє дзєньгі закончілісь ))

усьо распрадал і курю бамбучелло

Как обычно, послушай Хамаху и сделай наоборот

Ночью 46к не пробили. Индекс жадности и страха 20 впервые с мартовского прошлогоднего слива, усреднился. Пора стричь шортистов, жду отскок.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Нед 16 тра, 2021 17:36

Дід підозріло дешевий.
Якщо ведмеді зовсім нюх втратять, то десь на 42-45 ще докуплю BTC.
Заднім числом шкода, що уже 2 підйоми до 59 не використав. Двічі сподівався вище 60 продавати.
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Повідомлення Додано: Нед 16 тра, 2021 17:44

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Дед подозрительно дешевый только потому что все сидят и ждут когда будет за 100 тыс или около того
В прошлый раз наоборот - никто не ждал 10, а уж тем более 20 тыс. - он все гад рос и рос, рос и рос, действуя на нервы.

Манипуль не спит.

И я если честно понятия не имею как он будет выбираться, если устойчиво зайдет еще ниже, хватит ли ему времени, сил, топлива и желающих покупать, чтоб выбраться вверх. Вот это вопрос.
Как бы не получилось ситуации когда слиться около 55 =повезло.
Alex2007
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Повідомлення Додано: Нед 16 тра, 2021 20:43

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Ищите возможность зайти в эфир, на крайние случай биткоин кеш, лайткоин. Это монеты которые торгуются PayPal'ом. И будут стрелять ещё и стрелять.
Zebra
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Повідомлення Додано: Нед 16 тра, 2021 21:11

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Ну что,страшно??? Кто нибудь откупается,или все в осадок выпали?? Спокуха! :lol: Казак-заводи песню об изнасилованиях :mrgreen: Живой там еще?? :mrgreen:
osafly
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Повідомлення Додано: Нед 16 тра, 2021 22:02

Ещё немного усреднился, что уж там. Ликвидаций не так уж много, ярд с четвертью за сутки, но хомяки явно обделались.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Нед 16 тра, 2021 22:40

Та яке обхезалися? Чекаємо іксів по діду, 120к не за горами! :lol:
Mirax
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Повідомлення Додано: Нед 16 тра, 2021 22:54

  osafly написав:Ну что,страшно??? Кто нибудь откупается,или все в осадок выпали?? Спокуха! :lol: Казак-заводи песню об изнасилованиях :mrgreen: Живой там еще?? :mrgreen:

Торгую до трона WIN. Ціна старпьора в $ наразі не цікава. Зараз треба дивитися на ціну альти до старпьора. Коливання старпьора до $, щоб хомки укакалися. Повикручують яйки, а потім старпьора надують із альти до 100 к, гвалтуючи в неприродній спосіб шортунів. :mrgreen:
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Нед 16 тра, 2021 23:02

Я знаю, как сделать, чтобы этот дамп закончился, и курс снова взлетел. Мне надо продать часть моих биткоинов. Раньше всегда срабатывало ;)
Tegularius
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 тра, 2021 23:03

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Ууууух прокатил нас Илон Маск...
airmax78
 
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