100% Викручують яйки, нерви мотають, щоб продав на низах.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 16 тра, 2021 23:03
Додано: Нед 16 тра, 2021 23:04
Додано: Нед 16 тра, 2021 23:23
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
То что козак зашел в биток по 60к - сильнейший медвежий сигнал. Больше ничего ему и не остается как торговать в парах к альтам.
Додано: Нед 16 тра, 2021 23:28
35 - половина между 10к и 60к на неделе. Почти в 100% случаев любой памп или длительный рост всегда корректируется пополам + бывает слегка ниже тестируют. Уровень 30К - 0.618 по фибо, там же 1го августа и проходит линия поддержки начиная от мартовского пролива битка прошлого года и в этом диапазоне будет ходить МА50, там и может будет какой-то отскок до 45К. Учитывая какое поглощение сейчас у битка на месячном тф, дальнейший рост после этого сложно представить, в особенности из-за вертикального роста. Посмотрите по истории битка. Откройте месячные свечи и найдите хоть один пример, когда после такого падения был дальнейший рост ближайшее время. + ко всему бит сходил снова на 40% доминации, как в 2018. Идентичные картинки. Очень похоже на конец роста, теперь только отскоки и более глубокое погружение с дном на уровне 20-25К и 1трлн капы
чуда типа такого не исключаю
Додано: Нед 16 тра, 2021 23:38
Очень похожие размышления и у меня....
А еще когда завтра СП500 откроется коррекцией, если вообще не продолжение погружения вниз под 4000 - то долго еще придется ждать биточного ралли (а за ним и альто-ралли). И так уже слишком низко упали
Додано: Нед 16 тра, 2021 23:50
spacemachine
та ради бога, побудем временно инвесторами. усреднимся па 30-25-20 и т.д. - это ж не конец света. вот если фонда рухнет придётся долго ждать...
Додано: Пон 17 тра, 2021 00:01
По истории сейчас как раз время коррекции в середине бычьего ралли, которое должно закончиться экспоненциальным ростом и таким же стремительным падением вполовину меньше чем за месяц. Так было в прошлых двух циклах. Сейчас же в конце февраля сходили с 58к на 43к и что? Перехай через две недели и болтание туда-сюда два месяца. Это накопление, а не слив.
Додано: Пон 17 тра, 2021 00:12
тут дело в характере коррекций. раньше каждые лои были выше предыдущих. сейчас два подряд на обновление низов + пробой кучи уровней\ма и важнейших восходящих линий, обьемы и тд. не знаю, я торгую чисто по ТА, и ваши размышления, которые ему противоречат, мне сложно принять
Додано: Пон 17 тра, 2021 02:03
Чистый ТА на манипулируемом рынке не работает. Нужно смотреть, куда выгоднее качать рынок. Сейчас, когда лонгистов вынесли и хомяки обделались по полной, выгодно идти вверх. Кстати, несмотря на вынос, шортистам бросили очень скромную кость. 46к пощупали ещё 3 дня назад.
Востаннє редагувалось phantom_systems в Пон 17 тра, 2021 02:12, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 17 тра, 2021 02:07
Я не маю в кошику старпьора. Торгую трон до WIN. Але той хто тримає старпьора, тому краще до альти торгувати і не виходити в бакс. Старпьор ще дасть стояка, як у молодого жеребця. Недарма маніпулька з накопиченням затягнув. Яйки викручує і нерви мотає.
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