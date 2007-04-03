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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2501250225032504
Повідомлення Додано: Пон 17 тра, 2021 02:23

  spacemachine написав:35 - половина между 10к и 60к на неделе. Почти в 100% случаев любой памп или длительный рост всегда корректируется пополам + бывает слегка ниже тестируют. Уровень 30К - 0.618 по фибо, там же 1го августа и проходит линия поддержки начиная от мартовского пролива битка прошлого года и в этом диапазоне будет ходить МА50, там и может будет какой-то отскок до 45К. Учитывая какое поглощение сейчас у битка на месячном тф, дальнейший рост после этого сложно представить, в особенности из-за вертикального роста. Посмотрите по истории битка. Откройте месячные свечи и найдите хоть один пример, когда после такого падения был дальнейший рост ближайшее время. + ко всему бит сходил снова на 40% доминации, как в 2018. Идентичные картинки. Очень похоже на конец роста, теперь только отскоки и более глубокое погружение с дном на уровне 20-25К и 1трлн капы
https://www.tradingview.com/x/7KNoWjLD
https://prnt.sc/130eznr
чуда типа такого не исключаю
https://prnt.sc/130fcju

Зображення
А де об'єми? Впали об'єми проторговки в 4 рази порівняно з попереднім бул-раном 2017-го, з більше 2 млн бітків до менше пів мільйона бітків. Фіата не вистарчає?
Mirax
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Повідомлення Додано: Пон 17 тра, 2021 02:38

Mirax
это битфинекс, тогда он был на коне, сейчас основные обьемы заходят на бинанс
spacemachine
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 тра, 2021 03:37

spacemachine Ясно.

На місячному доджі кендл? Тоді наш звіздальот почав зниження до посадки на Червоному Місяці, пристебніть ремені! Можливі перевантаження -100х. :lol:
Mirax
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Повідомлення Додано: Пон 17 тра, 2021 04:17

Критический уровень 45. За пару дней всё разрешится. Пробьет вниз - падаем дальше, входим в устойчивое медвежье ралли а-ля 2018. Удержится уровень - вскоре возавращаемся в корридор 48-64.
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Повідомлення Додано: Пон 17 тра, 2021 06:58

Деда уже 42900..43500
Так добирать или таки почекать 35000? :shock:
Amethyst
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