spacemachine написав:

35 - половина между 10к и 60к на неделе. Почти в 100% случаев любой памп или длительный рост всегда корректируется пополам + бывает слегка ниже тестируют. Уровень 30К - 0.618 по фибо, там же 1го августа и проходит линия поддержки начиная от мартовского пролива битка прошлого года и в этом диапазоне будет ходить МА50, там и может будет какой-то отскок до 45К. Учитывая какое поглощение сейчас у битка на месячном тф, дальнейший рост после этого сложно представить, в особенности из-за вертикального роста. Посмотрите по истории битка. Откройте месячные свечи и найдите хоть один пример, когда после такого падения был дальнейший рост ближайшее время. + ко всему бит сходил снова на 40% доминации, как в 2018. Идентичные картинки. Очень похоже на конец роста, теперь только отскоки и более глубокое погружение с дном на уровне 20-25К и 1трлн капычуда типа такого не исключаю