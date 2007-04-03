Ось тому перехаю бути.
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 17 тра, 2021 12:29
Додано: Пон 17 тра, 2021 12:57
я такую картинку уже наблюдаю в трех версиях с интервалом переделки раз в пол года-год. в первой версии был 2021 год, потом 2022, а теперь вообще 2023 год нарисовали. смешно. ну то и видно, даже дату подписали 28 марта 2021 года, чтоб понятно было, что новое, лол
Додано: Пон 17 тра, 2021 13:20
Конец бычьего рынка или нет, не понятно. Но вот то что XRP, EOS, Tron, Dash, Neo и другие не привысили свои предыдущие хаи в этом цикле, это для меня очень странно. Сравнивая с тем же эфиром, бнб, кардано в конце концов.. Походу если я куплю альткоин и буду его держать, с вероятностью 99% будут стрелять другие альты, но не мой
Зараз переглядають цей форум: Patr1ot, vovakwasov і 3 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|