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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2502250325042505
Повідомлення Додано: Пон 17 тра, 2021 12:29

  sleazy написав:Честно - не верю в перехай 100к в эту волну.

Ось тому перехаю бути. :)
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Повідомлення Додано: Пон 17 тра, 2021 12:57

  чик написав:к сож. не помню кто выкладывал...
https://piccy.info/view3/14332269/9655f ... 7b629be8e/

я такую картинку уже наблюдаю в трех версиях с интервалом переделки раз в пол года-год. в первой версии был 2021 год, потом 2022, а теперь вообще 2023 год нарисовали. смешно. ну то и видно, даже дату подписали 28 марта 2021 года, чтоб понятно было, что новое, лол
spacemachine
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Повідомлення Додано: Пон 17 тра, 2021 13:20

Конец бычьего рынка или нет, не понятно. Но вот то что XRP, EOS, Tron, Dash, Neo и другие не привысили свои предыдущие хаи в этом цикле, это для меня очень странно. Сравнивая с тем же эфиром, бнб, кардано в конце концов.. Походу если я куплю альткоин и буду его держать, с вероятностью 99% будут стрелять другие альты, но не мой :lol:
Patr1ot
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 тра, 2021 13:33

Patr1ot
Так вы мусор перечислили, а сравниваете с эфиром и бнб.
spacemachine
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