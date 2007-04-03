Индекс страха и жадности,между прочим самый минимальный оказался,со времен обвала в марте 2020г..Всех поздравляю..Годовой рекорд.Хомяки обделались прилично,что впринципе отчасти просматривается и на страницах этого форума..
osafly написав:Рынок откупали то хоть понемногу,а хомяки-трейдуны?? Или все пытаются дно угадать и вычислить??Так не угадаете. Откупать неспешно нужно и ниже ждать...всегда ждать ниже на этом рынке,в любой момент у Вас все должно быть готово..Росту еще быть.
Рынок перешел в три интересные игры:
1) усредняшки
2) продажа купленного на хаях с целью купить дешевле
3) торговля одного овна в парах к другому овну, чтоб наторговать побольше основного овна
Вариант - сидеть ровно и не дёргаться с купленным (если таковое есть) почему не рассматривается? Кстати, судя по фонде, всё таки дело не твитах Маска.
osafly написав:Рынок откупали то хоть понемногу,а хомяки-трейдуны?? Или все пытаются дно угадать и вычислить??Так не угадаете. Откупать неспешно нужно и ниже ждать...всегда ждать ниже на этом рынке,в любой момент у Вас все должно быть готово..Росту еще быть.
Рынок перешел в три интересные игры:
1) усредняшки
2) продажа купленного на хаях с целью купить дешевле
3) торговля одного овна в парах к другому овну, чтоб наторговать побольше основного овна
Вариант - сидеть ровно и не дёргаться с купленным (если таковое есть) почему не рассматривается? Кстати, судя по фонде, всё таки дело не твитах Маска.
Рассматриваетя, но цену такие персонажи не уронят. А вот "игроки" (1,2,3) и будут драйвером дальнейшей просадки.
Zebra написав:Рассматриваетя, но цену такие персонажи не уронят. А вот "игроки" (1,2,3) и будут драйвером дальнейшей просадки.
А! Ну с этим согласен. Хотя усредняшки на споте в принципе не должны, если они не со временем перекочуют в категорию 2 или 3. Фонда может задуматься над коррекцией в 15-20% в течении лета. В перекрытие долларового кранника не верю, а халвинг ещё своего слова не сказал.