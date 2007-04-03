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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2504250525062507>
Повідомлення Додано: Пон 17 тра, 2021 14:47

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Пара ETH/BTC многообещающе выглядит. Вытеснение битка на второе место - вопрос времени.
Zebra
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Повідомлення Додано: Пон 17 тра, 2021 14:57

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Индекс страха и жадности,между прочим самый минимальный оказался,со времен обвала в марте 2020г..Всех поздравляю..Годовой рекорд.Хомяки обделались прилично,что впринципе отчасти просматривается и на страницах этого форума..
osafly
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Повідомлення Додано: Пон 17 тра, 2021 16:04

  osafly написав:Хомяки обделались прилично

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Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Пон 17 тра, 2021 16:13

  Козак-характерник написав:
  osafly написав:Хомяки обделались прилично

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Alex2007
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Повідомлення Додано: Пон 17 тра, 2021 16:15

  Zebra написав:
  osafly написав:Рынок откупали то хоть понемногу,а хомяки-трейдуны?? :mrgreen: Или все пытаются дно угадать и вычислить??Так не угадаете. Откупать неспешно нужно и ниже ждать...всегда ждать ниже на этом рынке,в любой момент у Вас все должно быть готово..Росту еще быть.

Рынок перешел в три интересные игры:

1) усредняшки

2) продажа купленного на хаях с целью купить дешевле

3) торговля одного овна в парах к другому овну, чтоб наторговать побольше основного овна


Вариант - сидеть ровно и не дёргаться с купленным (если таковое есть) почему не рассматривается?
Кстати, судя по фонде, всё таки дело не твитах Маска.
lrs7719
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Повідомлення Додано: Пон 17 тра, 2021 16:21

  lrs7719 написав:
  Zebra написав:
  osafly написав:Рынок откупали то хоть понемногу,а хомяки-трейдуны?? :mrgreen: Или все пытаются дно угадать и вычислить??Так не угадаете. Откупать неспешно нужно и ниже ждать...всегда ждать ниже на этом рынке,в любой момент у Вас все должно быть готово..Росту еще быть.

Рынок перешел в три интересные игры:

1) усредняшки

2) продажа купленного на хаях с целью купить дешевле

3) торговля одного овна в парах к другому овну, чтоб наторговать побольше основного овна


Вариант - сидеть ровно и не дёргаться с купленным (если таковое есть) почему не рассматривается?
Кстати, судя по фонде, всё таки дело не твитах Маска.

Рассматриваетя, но цену такие персонажи не уронят. А вот "игроки" (1,2,3) и будут драйвером дальнейшей просадки.
Zebra
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Повідомлення Додано: Пон 17 тра, 2021 16:28

  Zebra написав:Рассматриваетя, но цену такие персонажи не уронят. А вот "игроки" (1,2,3) и будут драйвером дальнейшей просадки.


А! Ну с этим согласен. Хотя усредняшки на споте в принципе не должны, если они не со временем перекочуют в категорию 2 или 3.
Фонда может задуматься над коррекцией в 15-20% в течении лета. В перекрытие долларового кранника не верю, а халвинг ещё своего слова не сказал.
lrs7719
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Повідомлення Додано: Пон 17 тра, 2021 17:44

Тем временем Виталька хоть что-то толковое со своим собачьим токеном сделал.

Виталик Бутерин сжег 90% принадлежащих ему токенов Shiba Inu
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Пон 17 тра, 2021 19:01

Здравствуй, очередная криптозима. Интересно, 10 вниз на дне пробьем?
Tegularius
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 тра, 2021 19:17

  phantom_systems написав:Тем временем Виталька хоть что-то толковое со своим собачьим токеном сделал.

Виталик Бутерин сжег 90% принадлежащих ему токенов Shiba Inu


А чего в статье написано
Бутерин сжег 410 трлн SHIB стоимостью более $6,5 млрд.
откуда $6,5 млрд.? Написали бы $650 триллионов. :mrgreen:
Это как если бы у меня была картина неизвестного художника в квартире, я ее оценил в 100 миллионов, но никому не показываю, на аукцион не отношу.
BIGor
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