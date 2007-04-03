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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 17 тра, 2021 19:21
Ріплу через трубочку надувають...
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Козак-характерник
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Додано: Пон 17 тра, 2021 19:28
!!! 1,000,000,000 #USDT (1,000,000,000 USD) minted at Tether Treasury
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greenozon
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