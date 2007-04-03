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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2505250625072508>
Повідомлення Додано: Пон 17 тра, 2021 19:21

Ріплу через трубочку надувають... :|
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Повідомлення Додано: Пон 17 тра, 2021 19:28

!!! 1,000,000,000 #USDT (1,000,000,000 USD) minted at Tether Treasury
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 тра, 2021 19:44

  BIGor написав:А чего в статье написано
Бутерин сжег 410 трлн SHIB стоимостью более $6,5 млрд.
откуда $6,5 млрд.? Написали бы $650 триллионов. :mrgreen:
Это как если бы у меня была картина неизвестного художника в квартире, я ее оценил в 100 миллионов, но никому не показываю, на аукцион не отношу.

По текущему курсу считали, а его можно качать как угодно. Реально стакан на покупку по этому токену почти пустой, даже 10% от указанной суммы на таком объёме не взял бы.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Пон 17 тра, 2021 21:10

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Колбасит рынок.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 тра, 2021 21:42

Недовольные твитами Илона Маска пользователи создали токен FUCKELON

Криптоэнтузиасты разработали новый токен Fuck Elon Tweet (FUCKELON) для демонстрации презрения к твитам Илона Маска, которые влияют на рынок цифровых активов.

Fuck elon tweet| New token just launched with locked LP| Only 20k mc! from CryptoMoonShots

Токен создан на базе Binance Smart Chain. Согласно заявлению, максимальное предложение составит 1 млрд монет. Держателями FUCKELON стали 9214 адресов.
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Повідомлення Додано: Пон 17 тра, 2021 22:38

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Сейчас биткоин возможно попробует вернуться в район 48к-52к

Вот прям сразу на 35к не пойдет, нужно время.

Хотя я могу ошибаться, если институционалы льют, то хомячки не удержат.
Востаннє редагувалось Zebra в Пон 17 тра, 2021 22:43, всього редагувалось 1 раз.
Zebra
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Повідомлення Додано: Пон 17 тра, 2021 22:43

  Zebra написав:Сейчас биткоин возможно попробует вернуться в район 48к-52к

Вот прям сразу на 35к не пойдет, нужно время.



Это очевидно.Можно часть покупок распихать..и перезайти снова.Время есть.Все бодро отскакивает.Рипл вообще не думал падать.Взять не получилось по желаемому...совсем.Ниже 1.2 не дали..С 1.17 все стояло сеткой вплоть до 0.86 Ото таке падение..
osafly
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Повідомлення Додано: Пон 17 тра, 2021 22:51

  osafly написав:
  Zebra написав:Сейчас биткоин возможно попробует вернуться в район 48к-52к

Вот прям сразу на 35к не пойдет, нужно время.



Это очевидно.Можно часть покупок распихать..и перезайти снова.Время есть.Все бодро отскакивает.Рипл вообще не думал падать.Взять не получилось по желаемому...совсем.Ниже 1.2 не дали..С 1.17 все стояло сеткой вплоть до 0.86 Ото таке падение..

Рипл - не крипта вообще, с биткоином всегда слабо коррелировалась.
Zebra
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Повідомлення Додано: Пон 17 тра, 2021 22:58

  Zebra написав:Сейчас биткоин возможно попробует вернуться в район 48к-52к

Вот прям сразу на 35к не пойдет, нужно время.

Хотя я могу ошибаться, если институционалы льют, то хомячки не удержат.

Институционалы на текущих уровнях только начали заходить. Ниже 60к им сливать вообще не с руки. Отскок выше 50к должен быть.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Пон 17 тра, 2021 23:08

  Zebra написав:Рипл - не крипта вообще, с биткоином всегда слабо коррелировалась.



Дело не только в Рипле...Многие монеты повели себя в этот раз более чем странно..Кардано-рост,Дот-рост,вчера малехо дрогнул,и еще несколько альтов по которым стояли ордера-рост показали..Просто посмотрел на них и все....Очень все необычно в этот раз получается..
osafly
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