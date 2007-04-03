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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 17 тра, 2021 23:36
greenozon написав:
Недовольные твитами Илона Маска пользователи создали токен FUCKELON
Криптоэнтузиасты разработали новый токен Fuck Elon Tweet (FUCKELON) для демонстрации презрения к твитам Илона Маска, которые влияют на рынок цифровых активов.
Fuck elon tweet| New token just launched with locked LP| Only 20k mc! from CryptoMoonShots
Токен создан на базе Binance Smart Chain. Согласно заявлению, максимальное предложение составит 1 млрд монет. Держателями FUCKELON стали 9214 адресов.
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