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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2505250625072508
Повідомлення Додано: Пон 17 тра, 2021 23:36

  greenozon написав:Недовольные твитами Илона Маска пользователи создали токен FUCKELON

Криптоэнтузиасты разработали новый токен Fuck Elon Tweet (FUCKELON) для демонстрации презрения к твитам Илона Маска, которые влияют на рынок цифровых активов.

Fuck elon tweet| New token just launched with locked LP| Only 20k mc! from CryptoMoonShots

Токен создан на базе Binance Smart Chain. Согласно заявлению, максимальное предложение составит 1 млрд монет. Держателями FUCKELON стали 9214 адресов.


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