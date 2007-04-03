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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 17 тра, 2021 23:36
greenozon написав:
Недовольные твитами Илона Маска пользователи создали токен FUCKELON
Криптоэнтузиасты разработали новый токен Fuck Elon Tweet (FUCKELON) для демонстрации презрения к твитам Илона Маска, которые влияют на рынок цифровых активов.
Fuck elon tweet| New token just launched with locked LP| Only 20k mc! from CryptoMoonShots
Токен создан на базе Binance Smart Chain. Согласно заявлению, максимальное предложение составит 1 млрд монет. Держателями FUCKELON стали 9214 адресов.
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Додано: Вів 18 тра, 2021 00:42
Tether опустился до 1. Значит, недавно продавшие крипту разуверяются в возобновлении роста, и избавляются от tether-а, который придерживали для откупа крипты.
Уровень 45 вероятнее всего уже сдался. Если в ближайшие день-два-три не случится его пробития снизу, можно констатировать криптоосень, после которой традиционно криптозима. Следующий серьезный рост вероятен только после халвинга 24 года. До того времени думаю продать крипту не дожидаясь ее кратного падения, и вывести из бирж фиат, .
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