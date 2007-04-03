Tether опустился до 1. Значит, недавно продавшие крипту разуверяются в возобновлении роста, и избавляются от tether-а, который придерживали для откупа крипты. Уровень 45 вероятнее всего уже сдался. Если в ближайшие день-два-три не случится его пробития снизу, можно констатировать криптоосень, после которой традиционно криптозима. Следующий серьезный рост вероятен только после халвинга 24 года. До того времени думаю продать крипту не дожидаясь ее кратного падения, и вывести из бирж фиат, .
Zebra написав:Сейчас биткоин возможно попробует вернуться в район 48к-52к
Вот прям сразу на 35к не пойдет, нужно время.
Хотя я могу ошибаться, если институционалы льют, то хомячки не удержат.
Институционалы на текущих уровнях только начали заходить. Ниже 60к им сливать вообще не с руки. Отскок выше 50к должен быть.
По метрике видел вроде следующие уровни крупных заходов: 12-13К, 22-24К и около 34К. Это когда вроде уверенно говорили об институционалах. Правда это видел ещё зимой. Кто сейчас там покупал - хез. Илья (Доу) к примеру писал что с зимы вполне мог кто то разгрузиться по 45-60. Если это те кто брал по 12К то весьма недурной куш получился