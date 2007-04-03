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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2505250625072508
Повідомлення Додано: Пон 17 тра, 2021 23:36

  greenozon написав:Недовольные твитами Илона Маска пользователи создали токен FUCKELON

Криптоэнтузиасты разработали новый токен Fuck Elon Tweet (FUCKELON) для демонстрации презрения к твитам Илона Маска, которые влияют на рынок цифровых активов.

Fuck elon tweet| New token just launched with locked LP| Only 20k mc! from CryptoMoonShots

Токен создан на базе Binance Smart Chain. Согласно заявлению, максимальное предложение составит 1 млрд монет. Держателями FUCKELON стали 9214 адресов.


как купить?
Alex2007
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Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 00:42

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Tether опустился до 1. Значит, недавно продавшие крипту разуверяются в возобновлении роста, и избавляются от tether-а, который придерживали для откупа крипты.
Уровень 45 вероятнее всего уже сдался. Если в ближайшие день-два-три не случится его пробития снизу, можно констатировать криптоосень, после которой традиционно криптозима. Следующий серьезный рост вероятен только после халвинга 24 года. До того времени думаю продать крипту не дожидаясь ее кратного падения, и вывести из бирж фиат, .
Tegularius
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 06:39

правильно, по 60 купили, на 40 зафиксировали прибыль, назад откупаем начиная с 50 ))
DmitryK
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 07:45

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Успешный инвестор в крипту должен быть таким:
https://youtu.be/bOQfSTMzfL8
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 08:31

  phantom_systems написав:
  Zebra написав:Сейчас биткоин возможно попробует вернуться в район 48к-52к

Вот прям сразу на 35к не пойдет, нужно время.

Хотя я могу ошибаться, если институционалы льют, то хомячки не удержат.

Институционалы на текущих уровнях только начали заходить. Ниже 60к им сливать вообще не с руки. Отскок выше 50к должен быть.


По метрике видел вроде следующие уровни крупных заходов: 12-13К, 22-24К и около 34К. Это когда вроде уверенно говорили об институционалах. Правда это видел ещё зимой. Кто сейчас там покупал - хез. Илья (Доу) к примеру писал что с зимы вполне мог кто то разгрузиться по 45-60. Если это те кто брал по 12К то весьма недурной куш получился
lrs7719
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