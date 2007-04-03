чесно, без понятия)) я купил и держу, жду очередных плюшек от бинанса за стейкинг бнб
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 18 тра, 2021 12:59
чесно, без понятия)) я купил и держу, жду очередных плюшек от бинанса за стейкинг бнб
Додано: Вів 18 тра, 2021 14:49
Майк Новограц решил просветить электроклована по поводу энергопотребления деда.
Додано: Вів 18 тра, 2021 15:03
И вы думаете это мало?
Банковская система хоть какую-то пользу приносит. А это угадывание чисел - вообще бессмысленно для человечества. Дуем какую-то хрень , и сами себя нажучиваем
Додано: Вів 18 тра, 2021 15:04
Ну, честно говоря, как для супер-инструмента 21го века, все-таки многова-то он жрет электроэнергии. Это при том, что расчеты в биткоине составляют какой-то ничтожный, близкий к 0% по сравнению с объемом расчетов и работой проводимой банковской системой. Надо его апгрейдить.
Додано: Вів 18 тра, 2021 15:05
phantom_systems
Видим примерно равные затраты...
Логично, что и цена активов должна быть также примерно равной?
Или где то пузырь?
Додано: Вів 18 тра, 2021 15:14
Я бы ещё добавил, что углеродный след от 1кВт*ч в деде и 1кВт*ч в банковской системе отличается не в пользу последней. Дед как раз идеальный потребитель, который может находиться в точке производства, без потерь на передачу энергии. Потребляет одинаково в любое время суток, без маневровых мощностей, которые обычно самые углеродистые.
Додано: Вів 18 тра, 2021 15:16
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Риббонс сегодня отработал прорисовку правого крыла и сигнализировал о начале покупок..Все как и писал на прошлой неделе.Еще несколько дней на отработку значка,до "капитуляции". Бывает даже после нее,еще падение в течении недели может быть,вплоть до 10%,а потом пацаны-рост...Без вариантов.Если на текущей неделе не упадет дед ниже,можете распрощаться со своими сладкими мечтами откупиться по 30,35,останетесь вообще с ..уем в руках..Сдается мне,ниже 40 не дадут...тут хотя бы до 40 сходить ближайшее время.Все откупается.Поэтому кто планирует,просыпайтесь...пора уже.Больше будить не буду.
Додано: Вів 18 тра, 2021 15:37
Это за него говорили перед походом выше 20К?
Додано: Вів 18 тра, 2021 15:42
Майк Новограц также сказал, что бутериум проедется к 5к, а у него самого 85% портфеля в крипте. Этот персонаж редко ошибается и мессианских замашек у него тоже нет. Он в крипту пришёл за большими деньгами и уже немало срубил, так что делайте выводы.
Додано: Вів 18 тра, 2021 16:12
Совершенно верно.В декабре.С Зеброй обсуждали,он не верил. Обычно после отработки значка "покупки",рынок достигает пиков в течении 3-8 недель..Летом 2019г,до пиков добраться,потребовалось в районе 4 месяцев +..Но как правило меньше по времени..В этот раз-посмотрим,проверим.. Один лишь раз за всю историю,рынок упал на 30% после отработки значка,но потом все равно,естественно иксанул..Бывало и такое...единожды.Но статистика-вещь точная и упрямая.
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