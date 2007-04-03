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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2507250825092510>
Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 12:59

  Amethyst написав:
  DmitryK написав:бнб уже давно надули, затарился им по полной в январе по 40-60. еще ни одного кстати не продал и не планирую
имхо скакать по 20 уе бессмысленно- никогда не угадаешь, только побреют

а хаи уже не будут у БНБ обновлять? Атояготофф

чесно, без понятия)) я купил и держу, жду очередных плюшек от бинанса за стейкинг бнб
DmitryK
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 14:49

Майк Новограц решил просветить электроклована по поводу энергопотребления деда.

Зображення

Ежегодные затраты электроэнергии биткоин-майнерами составляют 113,89 ТВт/ч, тогда как при производстве золота показатель достигает 240,61 ТВт/ч, а в банковском секторе — порядка 263,72 ТВт/ч.


Исследование: сеть биткоина потребляет энергии меньше, чем банковский сектор
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 15:03

  phantom_systems написав:Майк Новограц решил просветить электроклована по поводу энергопотребления деда.

Зображення

Ежегодные затраты электроэнергии биткоин-майнерами составляют 113,89 ТВт/ч, тогда как при производстве золота показатель достигает 240,61 ТВт/ч, а в банковском секторе — порядка 263,72 ТВт/ч.


Исследование: сеть биткоина потребляет энергии меньше, чем банковский сектор


И вы думаете это мало?
Банковская система хоть какую-то пользу приносит. А это угадывание чисел - вообще бессмысленно для человечества. Дуем какую-то хрень , и сами себя нажучиваем
razor
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 15:04

  phantom_systems написав:Майк Новограц решил просветить электроклована по поводу энергопотребления деда.

Зображення

Ежегодные затраты электроэнергии биткоин-майнерами составляют 113,89 ТВт/ч, тогда как при производстве золота показатель достигает 240,61 ТВт/ч, а в банковском секторе — порядка 263,72 ТВт/ч.


Исследование: сеть биткоина потребляет энергии меньше, чем банковский сектор

Ну, честно говоря, как для супер-инструмента 21го века, все-таки многова-то он жрет электроэнергии. Это при том, что расчеты в биткоине составляют какой-то ничтожный, близкий к 0% по сравнению с объемом расчетов и работой проводимой банковской системой. Надо его апгрейдить.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 15:05

phantom_systems

Видим примерно равные затраты...
Логично, что и цена активов должна быть также примерно равной?
Или где то пузырь? :wink:
Чукча2
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Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 15:14

Я бы ещё добавил, что углеродный след от 1кВт*ч в деде и 1кВт*ч в банковской системе отличается не в пользу последней. Дед как раз идеальный потребитель, который может находиться в точке производства, без потерь на передачу энергии. Потребляет одинаково в любое время суток, без маневровых мощностей, которые обычно самые углеродистые.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 15:16

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Риббонс сегодня отработал прорисовку правого крыла и сигнализировал о начале покупок..Все как и писал на прошлой неделе.Еще несколько дней на отработку значка,до "капитуляции". Бывает даже после нее,еще падение в течении недели может быть,вплоть до 10%,а потом пацаны-рост...Без вариантов.Если на текущей неделе не упадет дед ниже,можете распрощаться со своими сладкими мечтами откупиться по 30,35,останетесь вообще с ..уем в руках..Сдается мне,ниже 40 не дадут...тут хотя бы до 40 сходить ближайшее время.Все откупается.Поэтому кто планирует,просыпайтесь...пора уже.Больше будить не буду.
osafly
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Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 15:37

  osafly написав:Риббонс сегодня отработал прорисовку правого крыла и сигнализировал о начале покупок..Все как и писал на прошлой неделе.Еще несколько дней на отработку значка,до "капитуляции". Бывает даже после нее,еще падение в течении недели может быть,вплоть до 10%,а потом пацаны-рост...Без вариантов.Если на текущей неделе не упадет дед ниже,можете распрощаться со своими сладкими мечтами откупиться по 30,35,останетесь вообще с ..уем в руках..Сдается мне,ниже 40 не дадут...тут хотя бы до 40 сходить ближайшее время.Все откупается.Поэтому кто планирует,просыпайтесь...пора уже.Больше будить не буду.


Это за него говорили перед походом выше 20К?
lrs7719
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Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 15:42

Майк Новограц также сказал, что бутериум проедется к 5к, а у него самого 85% портфеля в крипте. Этот персонаж редко ошибается и мессианских замашек у него тоже нет. Он в крипту пришёл за большими деньгами и уже немало срубил, так что делайте выводы.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 16:12

  lrs7719 написав:
  osafly написав:Риббонс сегодня отработал прорисовку правого крыла и сигнализировал о начале покупок..Все как и писал на прошлой неделе.Еще несколько дней на отработку значка,до "капитуляции". Бывает даже после нее,еще падение в течении недели может быть,вплоть до 10%,а потом пацаны-рост...Без вариантов.Если на текущей неделе не упадет дед ниже,можете распрощаться со своими сладкими мечтами откупиться по 30,35,останетесь вообще с ..уем в руках..Сдается мне,ниже 40 не дадут...тут хотя бы до 40 сходить ближайшее время.Все откупается.Поэтому кто планирует,просыпайтесь...пора уже.Больше будить не буду.


Это за него говорили перед походом выше 20К?


Совершенно верно.В декабре.С Зеброй обсуждали,он не верил. Обычно после отработки значка "покупки",рынок достигает пиков в течении 3-8 недель..Летом 2019г,до пиков добраться,потребовалось в районе 4 месяцев +..Но как правило меньше по времени..В этот раз-посмотрим,проверим.. Один лишь раз за всю историю,рынок упал на 30% после отработки значка,но потом все равно,естественно иксанул..Бывало и такое...единожды.Но статистика-вещь точная и упрямая.
osafly
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