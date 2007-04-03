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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2507250825092510
Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 16:39

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Дохлый биткоин конечно, ничего ему уже не светит, прольется на 35к короче.
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 16:49

  osafly написав:
  lrs7719 написав:
  osafly написав:Риббонс сегодня отработал прорисовку правого крыла и сигнализировал о начале покупок..Все как и писал на прошлой неделе.Еще несколько дней на отработку значка,до "капитуляции". Бывает даже после нее,еще падение в течении недели может быть,вплоть до 10%,а потом пацаны-рост...Без вариантов.Если на текущей неделе не упадет дед ниже,можете распрощаться со своими сладкими мечтами откупиться по 30,35,останетесь вообще с ..уем в руках..Сдается мне,ниже 40 не дадут...тут хотя бы до 40 сходить ближайшее время.Все откупается.Поэтому кто планирует,просыпайтесь...пора уже.Больше будить не буду.


Это за него говорили перед походом выше 20К?


Совершенно верно.В декабре.С Зеброй обсуждали,он не верил. Обычно после отработки значка "покупки",рынок достигает пиков в течении 3-8 недель..Летом 2019г,до пиков добраться,потребовалось в районе 4 месяцев +..Но как правило меньше по времени..В этот раз-посмотрим,проверим.. Один лишь раз за всю историю,рынок упал на 30% после отработки значка,но потом все равно,естественно иксанул..Бывало и такое...единожды.Но статистика-вещь точная и упрямая.

Риббонс отработал, признаю. Но это не мешает битку сходить на 35к, перед возвратом на 48-52.
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 16:59

  DmitryK написав:правильно, по 60 купили, на 40 зафиксировали прибыль, назад откупаем начиная с 50 ))

Нет, не так. По 5 купили, по 44 зафиксировали прибыль. Теперь через годик купим по 10-15, чтобы через 3 года продать по 100.
Tegularius
 
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