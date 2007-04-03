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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 18 тра, 2021 16:39
Дохлый биткоин конечно, ничего ему уже не светит, прольется на 35к короче.
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Zebra
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Додано: Вів 18 тра, 2021 16:49
osafly написав: lrs7719 написав: osafly написав:
Риббонс сегодня отработал прорисовку правого крыла и сигнализировал о начале покупок..Все как и писал на прошлой неделе.Еще несколько дней на отработку значка,до "капитуляции". Бывает даже после нее,еще падение в течении недели может быть,вплоть до 10%,а потом пацаны-рост...Без вариантов.Если на текущей неделе не упадет дед ниже,можете распрощаться со своими сладкими мечтами откупиться по 30,35,останетесь вообще с ..уем в руках..Сдается мне,ниже 40 не дадут...тут хотя бы до 40 сходить ближайшее время.Все откупается.Поэтому кто планирует,просыпайтесь...пора уже.Больше будить не буду.
Это за него говорили перед походом выше 20К?
Совершенно верно.В декабре.С Зеброй обсуждали,он не верил. Обычно после отработки значка "покупки",рынок достигает пиков в течении 3-8 недель..Летом 2019г,до пиков добраться,потребовалось в районе 4 месяцев +..Но как правило меньше по времени..В этот раз-посмотрим,проверим.. Один лишь раз за всю историю,рынок упал на 30% после отработки значка,но потом все равно,естественно иксанул..Бывало и такое...единожды.Но статистика-вещь точная и упрямая.
Риббонс отработал, признаю. Но это не мешает битку сходить на 35к, перед возвратом на 48-52.
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Zebra
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Додано: Вів 18 тра, 2021 16:59
DmitryK написав:
правильно, по 60 купили, на 40 зафиксировали прибыль, назад откупаем начиная с 50 ))
Нет, не так. По 5 купили, по 44 зафиксировали прибыль. Теперь через годик купим по 10-15, чтобы через 3 года продать по 100.
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Tegularius
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Додано: Вів 18 тра, 2021 17:01
Здраствуйте!
Абсолютный новичек в крипте. Думаю, в этом году прикупить немного на долгосрок. Пока что просто наблюдаю за рынком.
Вопрос по поводу покупок с кредитки. Я верифицировался на бинансе. Закупил с валютной кредитки монобанка тестовые USDT на $100. Немного офигел с комиссий. 2% комиссия + мне показало 98,49 USDT и в итоге я получил 96,49 USDT со своих 100 баксов. В суме комиссия 3,5%. Добавил гривневую карту и в меню подтверждения покупки комиссии в 2% не было, хоть и считало по курсу ~28,24. В P2P USDT по курсу $1,03 (те же ~3%).
Так и должно быть? Есть ли способ закупить USDT подешевле?
Заранее благодарю!
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DudeLebowski
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Додано: Вів 18 тра, 2021 17:57
Tegularius написав: DmitryK написав:
правильно, по 60 купили, на 40 зафиксировали прибыль, назад откупаем начиная с 50 ))
Нет, не так. По 5 купили, по 44 зафиксировали прибыль. Теперь через годик купим по 10-15, чтобы через 3 года продать по 100.
Я думаю без похода на 10-15 теперь просто займете места в зрительном зале.
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Додано: Вів 18 тра, 2021 18:26
Козак-характерник написав:
Лайтушок почали через трубочку надувати...
Покупали институционалы биток оптом, продают КХ
омякам в розницу, в альтовой расфасовке. Альты сейчас дороже стоят, чем когда биток у.е.тел на 50K. И это при том, что биток уже около 40K
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Додано: Вів 18 тра, 2021 18:44
Zebra написав:
Риббонс отработал, признаю. Но это не мешает битку сходить на 35к, перед возвратом на 48-52.
Так ждем же 35,чтоб добрать позицию,по альтам в том числе,ибо дед утащит и их следом..Только потом,дело 48-52,вряд ли ограничится.Опираться не на что,истории выше 64 нет,но предположу и по Фибо примерно что это может оказаться 70-100-110тыс легко. В этих пределах..Увеличение капы всей криптовалюты в целом и еще иксы для некоторых альткоинов в том числе..А после-штопор и пике конкретное,по типу марта 2020г...гигантская красная сопля,о которой Вы говорили.
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osafly
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Додано: Вів 18 тра, 2021 19:17
osafly написав: Zebra написав:
Риббонс отработал, признаю. Но это не мешает битку сходить на 35к, перед возвратом на 48-52.
Так ждем же 35,чтоб добрать позицию,по альтам в том числе,ибо дед утащит и их следом..Только потом,дело 48-52,вряд ли ограничится.Опираться не на что,истории выше 64 нет,но предположу и по Фибо примерно что это может оказаться 70-100-110тыс легко. В этих пределах..Увеличение капы всей криптовалюты в целом и еще иксы для некоторых альткоинов в том числе..А после-штопор и пике конкретное,по типу марта 2020г...гигантская красная сопля,о которой Вы говорили.
Главное заблуждение, что стрельнет биткоин. Стрельнет эфир к биткоину, вытеснит его на второе место. 0.2 к битку - легко, цена $7000 - легко, всего 2х от текущих цен.
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Zebra
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Додано: Вів 18 тра, 2021 19:21
Zebra написав: osafly написав: Zebra написав:
Риббонс отработал, признаю. Но это не мешает битку сходить на 35к, перед возвратом на 48-52.
Так ждем же 35,чтоб добрать позицию,по альтам в том числе,ибо дед утащит и их следом..Только потом,дело 48-52,вряд ли ограничится.Опираться не на что,истории выше 64 нет,но предположу и по Фибо примерно что это может оказаться 70-100-110тыс легко. В этих пределах..Увеличение капы всей криптовалюты в целом и еще иксы для некоторых альткоинов в том числе..А после-штопор и пике конкретное,по типу марта 2020г...гигантская красная сопля,о которой Вы говорили.
Главное заблуждение, что стрельнет биткоин. Стрельнет эфир к биткоину, вытеснит его на второе место. 0.2 к битку - легко, цена $7000 - легко, всего 2х от текущих цен.
Биткоин уже не стрельнет. Он просто плавно и уверенно уйдет на 100куе. Стрелять могут альткоины.
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Додано: Вів 18 тра, 2021 19:22
DudeLebowski написав:
Здраствуйте!
Абсолютный новичек в крипте. Думаю, в этом году прикупить немного на долгосрок. Пока что просто наблюдаю за рынком.
Вопрос по поводу покупок с кредитки. Я верифицировался на бинансе. Закупил с валютной кредитки монобанка тестовые USDT на $100. Немного офигел с комиссий. 2% комиссия + мне показало 98,49 USDT и в итоге я получил 96,49 USDT со своих 100 баксов. В суме комиссия 3,5%. Добавил гривневую карту и в меню подтверждения покупки комиссии в 2% не было, хоть и считало по курсу ~28,24. В P2P USDT по курсу $1,03 (те же ~3%).
Так и должно быть? Есть ли способ закупить USDT подешевле?
Заранее благодарю!
Завади гривну 0.65% берет, только если свои, не кредитные. Потом купи usdt, ещё +0,1%.всего =0.75%
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