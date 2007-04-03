Додано: Вів 18 тра, 2021 17:01

Здраствуйте!

Абсолютный новичек в крипте. Думаю, в этом году прикупить немного на долгосрок. Пока что просто наблюдаю за рынком.

Вопрос по поводу покупок с кредитки. Я верифицировался на бинансе. Закупил с валютной кредитки монобанка тестовые USDT на $100. Немного офигел с комиссий. 2% комиссия + мне показало 98,49 USDT и в итоге я получил 96,49 USDT со своих 100 баксов. В суме комиссия 3,5%. Добавил гривневую карту и в меню подтверждения покупки комиссии в 2% не было, хоть и считало по курсу ~28,24. В P2P USDT по курсу $1,03 (те же ~3%).

Так и должно быть? Есть ли способ закупить USDT подешевле?

Заранее благодарю!