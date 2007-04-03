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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2509251025112512>
Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 19:54

  Zebra написав:Главное заблуждение, что стрельнет биткоин. Стрельнет эфир к биткоину, вытеснит его на второе место. 0.2 к битку - легко, цена $7000 - легко, всего 2х от текущих цен.


Я отчасти понимаю что Вы правы.Но не могу себя заставить покупать эфир по таким ценам.Эфир стал как Догикоин..Бесполезная-ненужная хрень.Если б не майнеры,можно смело выкинуть на помойку.Стоит единственный ордер на 2500+,но то таке...Это не позиция. Считаю что стоимость его раздута просто капец как и монета,абсолютно себя не показала в своей полезности и нужности..Переводы по 60 баксов!! Ну накуя он вообще нужен такой?? Покупать-только ниже 400 и не выше! Крапка!
osafly
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Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 20:21

  osafly написав:монета,абсолютно себя не показала в своей полезности и нужности..Переводы по 60 баксов!! Ну накуя он вообще нужен такой?? Покупать-только ниже 400 и не выше! Крапка!

Золоті слова... 8)
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Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 20:44

  osafly написав:
  Zebra написав:Главное заблуждение, что стрельнет биткоин. Стрельнет эфир к биткоину, вытеснит его на второе место. 0.2 к битку - легко, цена $7000 - легко, всего 2х от текущих цен.


Я отчасти понимаю что Вы правы.Но не могу себя заставить покупать эфир по таким ценам.Эфир стал как Догикоин..Бесполезная-ненужная хрень.Если б не майнеры,можно смело выкинуть на помойку.Стоит единственный ордер на 2500+,но то таке...Это не позиция. Считаю что стоимость его раздута просто капец как и монета,абсолютно себя не показала в своей полезности и нужности..Переводы по 60 баксов!! Ну накуя он вообще нужен такой?? Покупать-только ниже 400 и не выше! Крапка!

Процесс залочки эфира в DeFi уже 1/4 от его эмиссии. Прогресс связывания впечатляет.
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 21:07

  DudeLebowski написав:Здраствуйте!
Абсолютный новичек в крипте. Думаю, в этом году прикупить немного на долгосрок. Пока что просто наблюдаю за рынком.
Вопрос по поводу покупок с кредитки. Я верифицировался на бинансе. Закупил с валютной кредитки монобанка тестовые USDT на $100. Немного офигел с комиссий. 2% комиссия + мне показало 98,49 USDT и в итоге я получил 96,49 USDT со своих 100 баксов. В суме комиссия 3,5%. Добавил гривневую карту и в меню подтверждения покупки комиссии в 2% не было, хоть и считало по курсу ~28,24. В P2P USDT по курсу $1,03 (те же ~3%).
Так и должно быть? Есть ли способ закупить USDT подешевле?
Заранее благодарю!

Тетеря завжди дорожчає, коли крипта падає. Так що зараз взагалі не варто заводити гроші на біржу. Нормальні люди виводять.

  Zebra написав:Процесс залочки эфира в DeFi уже 1/4 от его эмиссии. Прогресс связывания впечатляет.

Лочать якраз для того, щоб кити, біржі, свої люди мали що шортити. :wink:
Злиють на голови тупим хомякам, і буде повний алєс орднунг! :lol:
Mirax
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Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 21:39

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Опять к концу дня падение. Интересно что это такое?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 22:03

  airmax78 написав:Опять к концу дня падение. Интересно что это такое?

Докупайте. Отстрелит же рано или поздно на 48к-52к, там сольетесь.
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 22:33

  airmax78 написав:Опять к концу дня падение. Интересно что это такое?

Куча стопов ниже 42к. Сейчас их соберут рывком к 39-40к и тогда уже отстрелят до 48-52 ИМХО
sleazy
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 23:07

DudeLebowski
Там несколько способов купить и вы взяли по самому невыгодному. ( покупать прям с карты будет дороже )
Лучше всего пополнить счет в грн ( раньше так можно было только на украинских биржах ) и прям на бирже менять через пару USDT/UAH.
Выйдет 0.65% за завод + 0.1% торговой комиссии. Что очень немного!
Стоит ещё отметить, что курс USDT около 27.8 на данный момент, что больше чем реальный доллар, но и назад по нему в гривну вы ж тоже сможете вернуться.
jimmie
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 23:20

Докупив BTC по 42500-43200
Цифра
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 23:23

  Цифра написав:Докупив BTC по 42500-43200

Вітаю з придбанням квитка на рОкету! 8)
Козак-характерник
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