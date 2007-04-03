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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 18 тра, 2021 23:40
Козак-характерник
Дякую.
Довів позицію у BTC до BTC:USD = 64,5% : 35,5%. Ще виставив ордер на купівлю з ціллю довести до 75% показової біткоїндоларової котлети. Гуляти так гуляти !
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Додано: Вів 18 тра, 2021 23:42
Цифра написав:
Гуляти так гуляти !
Згодний.
100 к. і не менше.
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Козак-характерник
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