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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2510251125122513>
Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 23:40

Козак-характерник
Дякую.
Довів позицію у BTC до BTC:USD = 64,5% : 35,5%. Ще виставив ордер на купівлю з ціллю довести до 75% показової біткоїндоларової котлети. Гуляти так гуляти !
Цифра
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 23:42

  Цифра написав: Гуляти так гуляти !

Згодний. :) 100 к. і не менше. 8)
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 00:24

  Цифра написав:Докупив BTC по 42500-43200

А чого такий розкид? Мабуть хитрий кит, порціями входили, щоб ціну не задерти. :lol:
Mirax
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Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 05:19

  sleazy написав:
  airmax78 написав:Опять к концу дня падение. Интересно что это такое?

Куча стопов ниже 42к. Сейчас их соберут рывком к 39-40к и тогда уже отстрелят до 48-52 ИМХО

па 42 собрали, там видимо на откуп па 40 и ниже ордера, пока типа не дают пробить. боты явно на фонду настроены.
чик
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Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 06:57

  airmax78 написав:Опять к концу дня падение. Интересно что это такое?

Хозяева денег всегда за ними приходят :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 07:14

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Ну что, криптокомрады? I hodl? Dimond hands?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 07:19

  airmax78 написав:Ну что, криптокомрады? I hodl? Dimond hands?

В первый раз чтоле? 8)
Tegularius
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 07:26

  Цифра написав:Докупив BTC по 42500-43200

Чого не докупили по ціні 40000?
BIGor
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Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 07:27

  Tegularius написав:
  airmax78 написав:Ну что, криптокомрады? I hodl? Dimond hands?

В первый раз чтоле? 8)

Каждый раз как в первый. Снимаю шляпу перед Зеброй. Говорил фиксить по 55К. Не послушал. Сейчас бы мог перезайти.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 08:04

В каком году будет 65К ?
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