|
|
|
Криптовалюты , рынок криптовалют
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 18 тра, 2021 23:40
Козак-характерник
Дякую.
Довів позицію у BTC до BTC:USD = 64,5% : 35,5%. Ще виставив ордер на купівлю з ціллю довести до 75% показової біткоїндоларової котлети. Гуляти так гуляти !
-
Цифра
-
-
- Повідомлень: 23
- З нами з: 22.04.21
- Подякував: 4 раз.
- Подякували: 8 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 18 тра, 2021 23:42
Цифра написав:
Гуляти так гуляти !
Згодний.
100 к. і не менше.
-
Козак-характерник
-
2
-
- Повідомлень: 29220
- З нами з: 09.10.12
- Подякував: 2048 раз.
- Подякували: 2152 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 19 тра, 2021 05:19
sleazy написав: airmax78 написав:
Опять к концу дня падение. Интересно что это такое?
Куча стопов ниже 42к. Сейчас их соберут рывком к 39-40к и тогда уже отстрелят до 48-52 ИМХО
па 42 собрали, там видимо на откуп па 40 и ниже ордера, пока типа не дают пробить. боты явно на фонду настроены.
-
чик
-
1
-
- Повідомлень: 6325
- З нами з: 03.01.09
- Подякував: 5154 раз.
- Подякували: 771 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 19 тра, 2021 06:57
airmax78 написав:
Опять к концу дня падение. Интересно что это такое?
Хозяева денег всегда за ними приходят
-
UA
-
-
- Повідомлень: 5613
- З нами з: 19.07.08
- Подякував: 934 раз.
- Подякували: 1137 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 19 тра, 2021 07:14
Ну что, криптокомрады? I hodl? Dimond hands?
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 38571
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 927 раз.
- Подякували: 4670 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 19 тра, 2021 07:19
airmax78 написав:
Ну что, криптокомрады? I hodl? Dimond hands?
В первый раз чтоле?
-
Tegularius
-
-
- Повідомлень: 1478
- З нами з: 11.02.14
- Подякував: 201 раз.
- Подякували: 217 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 19 тра, 2021 07:26
Цифра написав:
Докупив BTC по 42500-43200
Чого не докупили по ціні 40000?
-
BIGor
-
-
- Повідомлень: 4834
- З нами з: 19.09.10
- Подякував: 810 раз.
- Подякували: 1070 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 19 тра, 2021 07:27
Tegularius написав: airmax78 написав:
Ну что, криптокомрады? I hodl? Dimond hands?
В первый раз чтоле?
Каждый раз как в первый. Снимаю шляпу перед Зеброй. Говорил фиксить по 55К. Не послушал. Сейчас бы мог перезайти.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 38571
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 927 раз.
- Подякували: 4670 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 19 тра, 2021 08:04
В каком году будет 65К ?
-
2001
-
-
- Повідомлень: 1332
- З нами з: 28.10.08
- Подякував: 71 раз.
- Подякували: 89 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|7483
|1798206
|
Сер 19 тра, 2021 09:07
ЛОБ
|
|77186
|199028663
|
|
|38
|53029
|
|