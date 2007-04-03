вночі просідав до 38.6
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 19 тра, 2021 08:15
Додано: Сер 19 тра, 2021 08:28
Тут и до 20к уже недалеко. А разговоры, ниже 40 уже не увидите, забудьте - это эмоции на хайпе. Увидим как ранее говорили и 15к и может 10к. Если это медвежий рынок и падать еще 3 года, то это только начало пути вниз. С другой стороны может быть обманка, вытряхивают лишних пассажиров перед походом на перехай. Новостей как таковых нет негативных. Не продаю, хоть и депозит тает, и не покупаю, только hodl
Додано: Сер 19 тра, 2021 08:49
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Ну как вы, тут , ребята? Страх, боль, слёзы? Всё будет хорошо.
„Все пройдет. Пройдет и это.“
СМИ: Китай запретил поддерживать связанный с криптовалютой бизнес.
Что случилось на крипторынке, пока все спали — обзор от 19 мая.
Додано: Сер 19 тра, 2021 08:56
Не пали контору
Кити довго боялись схрумати заявку всю разом, а потім взяли розгін і пробили. Бачиш як розігнались ? І досі спинитись їм годі.
19.05.2021 00:00 Курс: 1 BTC = 43 445 USD
Buy 0,24732 BTC;
Sell 10 745 USD (з комісією).
Якого милого середній курс вийшов такий високий сиджу розбираюсь.
Купляв в обхід через шиткоїни (здалось вигіднішим).
Спати треба по ночах, а не торгувати.
Стан рахунку.
Дата.Час; Курс BTC/USD; BTC; USD; BTC(сума); USD(сума); BTC/Всього(%);
22.04.2021.12:00; 55 000; 0,45708; 29 860; 1,0000; 55 000; 45,7%;
22.04.2021.23:00; 51 500; 0,59320; 22 844; 1,0368; 53 393; 57,2%;
19.05.2021.00:00; 43 000; 0,84052; 12 099; 1,1219; 48 241; 74,9%;
[/quote]
Востаннє редагувалось Цифра в Сер 19 тра, 2021 09:08, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Сер 19 тра, 2021 08:57
Меняю трусы и штаны каждый час. Вонь по всей квартире.
Додано: Сер 19 тра, 2021 08:58
Додано: Сер 19 тра, 2021 09:00
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
„Все пройдет. Пройдет и это.“
У китайцев проблем хватает на носу, решили закрутить гайки, да бы капитал не утекал из страны.
Крупнейший «плохой банк» Китая проверяет решимость Пекина на финансовую реформу.
|