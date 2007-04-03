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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2510251125122513
Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 08:15

  BIGor написав:
  Цифра написав:Докупив BTC по 42500-43200

Чого не докупили по ціні 40000?


вночі просідав до 38.6
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 08:28

Тут и до 20к уже недалеко. А разговоры, ниже 40 уже не увидите, забудьте - это эмоции на хайпе. Увидим как ранее говорили и 15к и может 10к. Если это медвежий рынок и падать еще 3 года, то это только начало пути вниз. С другой стороны может быть обманка, вытряхивают лишних пассажиров перед походом на перехай. Новостей как таковых нет негативных. Не продаю, хоть и депозит тает, и не покупаю, только hodl
Patr1ot
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 08:49

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Ну как вы, тут , ребята? Страх, боль, слёзы? Всё будет хорошо.
„Все пройдет. Пройдет и это.“

СМИ: Китай запретил поддерживать связанный с криптовалютой бизнес.
https://forklog.com/smi-kitaj-zapretil- ... oj-biznes/

Что случилось на крипторынке, пока все спали — обзор от 19 мая.
https://ru.investing.com/news/cryptocur ... le-2056217
Чукча2
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Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 08:56

  Mirax написав:
  Цифра написав:Докупив BTC по 42500-43200

А чого такий розкид? Мабуть хитрий кит, порціями входили, щоб ціну не задерти. :lol:

Не пали контору :lol:
Кити довго боялись схрумати заявку всю разом, а потім взяли розгін і пробили. Бачиш як розігнались ? І досі спинитись їм годі.
  BIGor написав:Чого не докупили по ціні 40000?

https://www.pisni.org.ua/songs/622959.html

  Цифра написав:"дабы дурь каждого видна была".


19.05.2021 00:00 Курс: 1 BTC = 43 445 USD
Buy 0,24732 BTC;
Sell 10 745 USD (з комісією).
Якого милого середній курс вийшов такий високий сиджу розбираюсь.
Купляв в обхід через шиткоїни (здалось вигіднішим).
Спати треба по ночах, а не торгувати.

Стан рахунку.
Дата.Час; Курс BTC/USD; BTC; USD; BTC(сума); USD(сума); BTC/Всього(%);
22.04.2021.12:00; 55 000; 0,45708; 29 860; 1,0000; 55 000; 45,7%;
22.04.2021.23:00; 51 500; 0,59320; 22 844; 1,0368; 53 393; 57,2%;
19.05.2021.00:00; 43 000; 0,84052; 12 099; 1,1219; 48 241; 74,9%;
[/quote]
Востаннє редагувалось Цифра в Сер 19 тра, 2021 09:08, всього редагувалось 2 разів.
Цифра
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 08:57

  Чукча2 написав:Ну как вы, тут , ребята? Страх, боль, слёзы? Всё будет хорошо.
„Все пройдет. Пройдет и это.“

СМИ: Китай запретил поддерживать связанный с криптовалютой бизнес.
https://forklog.com/smi-kitaj-zapretil- ... oj-biznes/

Что случилось на крипторынке, пока все спали — обзор от 19 мая.
https://ru.investing.com/news/cryptocur ... le-2056217


Меняю трусы и штаны каждый час. Вонь по всей квартире.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 08:58

  airmax78 написав:
  Tegularius написав:
  airmax78 написав:Ну что, криптокомрады? I hodl? Dimond hands?

В первый раз чтоле? 8)

Каждый раз как в первый. Снимаю шляпу перед Зеброй. Говорил фиксить по 55К. Не послушал. Сейчас бы мог перезайти.

Без страха, будет V-образный отскок - закроетесь еще.
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 09:00

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  airmax78 написав:Меняю трусы и штаны каждый час. Вонь по всей квартире.


„Все пройдет. Пройдет и это.“

У китайцев проблем хватает на носу, решили закрутить гайки, да бы капитал не утекал из страны.

Крупнейший «плохой банк» Китая проверяет решимость Пекина на финансовую реформу.
https://www.profinance.ru/news/2021/05/ ... refor.html
Чукча2
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