|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 19 тра, 2021 08:11
Тоже снимаю шляпу перед Зеброй. Честно, не верил что упадем ниже 45к. Теперь главный вопрос сколько по времени будем еще падать, до каких отметок( в чатах видел до 32к) и будет ли рост в етом году или фсьо пропало, криптозима?
Додано: Сер 19 тра, 2021 08:15
Додано: Сер 19 тра, 2021 08:28
Тут и до 20к уже недалеко. А разговоры, ниже 40 уже не увидите, забудьте - это эмоции на хайпе. Увидим как ранее говорили и 15к и может 10к. Если это медвежий рынок и падать еще 3 года, то это только начало пути вниз. С другой стороны может быть обманка, вытряхивают лишних пассажиров перед походом на перехай. Новостей как таковых нет негативных. Не продаю, хоть и депозит тает, и не покупаю, только hodl
Додано: Сер 19 тра, 2021 08:49
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Ну как вы, тут , ребята? Страх, боль, слёзы? Всё будет хорошо.
„Все пройдет. Пройдет и это.“
СМИ: Китай запретил поддерживать связанный с криптовалютой бизнес.
Что случилось на крипторынке, пока все спали — обзор от 19 мая.
Додано: Сер 19 тра, 2021 08:56
Не пали контору
Кити довго боялись схрумати заявку всю разом, а потім взяли розгін і пробили. Бачиш як розігнались ? І досі спинитись їм годі.
19.05.2021 00:00 Курс: 1 BTC = 43 445 USD
Buy 0,24732 BTC;
Sell 10 745 USD (з комісією).
Якого милого середній курс вийшов такий високий сиджу розбираюсь.
Купляв в обхід через шиткоїни (здалось вигіднішим).
Спати треба по ночах, а не торгувати.
Стан рахунку.
Дата.Час; Курс BTC/USD; BTC; USD; BTC(сума); USD(сума); BTC/Всього(%);
22.04.2021.12:00; 55 000; 0,45708; 29 860; 1,0000; 55 000; 45,7%;
22.04.2021.23:00; 51 500; 0,59320; 22 844; 1,0368; 53 393; 57,2%;
19.05.2021.00:00; 43 000; 0,84052; 12 099; 1,1219; 48 241; 74,9%.
Востаннє редагувалось Цифра в Сер 19 тра, 2021 10:37, всього редагувалось 3 разів.
Додано: Сер 19 тра, 2021 08:57
Меняю трусы и штаны каждый час. Вонь по всей квартире.
Додано: Сер 19 тра, 2021 08:58
Додано: Сер 19 тра, 2021 09:00
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
„Все пройдет. Пройдет и это.“
У китайцев проблем хватает на носу, решили закрутить гайки, да бы капитал не утекал из страны.
Крупнейший «плохой банк» Китая проверяет решимость Пекина на финансовую реформу.
Тут ещё такой момент...многие хэджфонды натарили криптоактивов, и теперь, да бы покрыть убытки будут скидывать и акции...такой себе каскад на горизонте, или как говорили...пузырь в пузыре
Додано: Сер 19 тра, 2021 09:30
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
До речі, великі гравці скидають біток десь вже пару місяців...
зі. даймонд хендз і байзедіп...хахаха...
Додано: Сер 19 тра, 2021 09:32
Чекаю-не дочекаюсь
зі. ми з тобою схоже думаємо, хочь я і не Чукча
|