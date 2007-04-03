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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2512251325142515>
Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 09:33

  airmax78 написав:
  Чукча2 написав:Ну как вы, тут , ребята? Страх, боль, слёзы? Всё будет хорошо.
„Все пройдет. Пройдет и это.“

СМИ: Китай запретил поддерживать связанный с криптовалютой бизнес.
https://forklog.com/smi-kitaj-zapretil- ... oj-biznes/

Что случилось на крипторынке, пока все спали — обзор от 19 мая.
https://ru.investing.com/news/cryptocur ... le-2056217


Меняю трусы и штаны каждый час. Вонь по всей квартире.

Ці тобі Тесла і Ніо ще підсрачників не надавала...

Чи надавала? :mrgreen:
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 09:37

  Zebra написав:Без страха, будет V-образный отскок - закроетесь еще.


Будет то будет, но откуда и куда?
1. 38 000 - 50 000
2. 35 000 - 47 000
3. 30 000 - 45 000
jimmie
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 09:41

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

EOS - самая днищенская монета, расти нормально не хочет зато валится со всеми
jimmie
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 09:42

  Zebra написав:
  airmax78 написав:Каждый раз как в первый. Снимаю шляпу перед Зеброй. Говорил фиксить по 55К. Не послушал. Сейчас бы мог перезайти.

Без страха, будет V-образный отскок - закроетесь еще.

У меня Take Profit стоит на 95000. А закрыть вручную у меня рука не повернется.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 09:43

  jimmie написав:EOS - самая днищенская монета, расти нормально не хочет зато валится со всеми

Есть такое.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 09:43

  jimmie написав:EOS - самая днищенская монета, расти нормально не хочет зато валится со всеми

Это потому что я ее держу. Как только продам, пойдет на туземун
Patr1ot
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 09:44

  change_pm написав:
  airmax78 написав:
  Чукча2 написав:Ну как вы, тут , ребята? Страх, боль, слёзы? Всё будет хорошо.
„Все пройдет. Пройдет и это.“

СМИ: Китай запретил поддерживать связанный с криптовалютой бизнес.
https://forklog.com/smi-kitaj-zapretil- ... oj-biznes/

Что случилось на крипторынке, пока все спали — обзор от 19 мая.
https://ru.investing.com/news/cryptocur ... le-2056217


Меняю трусы и штаны каждый час. Вонь по всей квартире.

Ці тобі Тесла і Ніо ще підсрачників не надавала...

Чи надавала? :mrgreen:

На фондовом рынке я банкріт.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 09:54

  airmax78 написав:На фондовом рынке я банкріт.

Співчуваю... :cry:

зі. Є такий трейдер Chicago Shark, він прогнозує ріст всього в два рази - Насдак до 23 тис, біток до 140 тис і так далі...

Нехай такий прогноз гріє тобі сердце! :)
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 10:10

  change_pm написав:
  airmax78 написав:На фондовом рынке я банкріт.

Є такий трейдер Chicago Shark

change_pm Это я пишу под этим ником.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 10:21

  airmax78 написав:
  change_pm написав:
  airmax78 написав:На фондовом рынке я банкріт.

Є такий трейдер Chicago Shark

change_pm Это я пишу под этим ником.

Ти Рафаєль? Кент белів іт! :mrgreen:
change_pm
 
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