|
|
|
Криптовалюты , рынок криптовалют
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 19 тра, 2021 09:33
airmax78 написав:
Меняю трусы и штаны каждый час. Вонь по всей квартире
.
Ці тобі Тесла і Ніо ще підсрачників не надавала...
Чи надавала?
-
change_pm
-
-
- Повідомлень: 3886
- З нами з: 03.02.16
- Подякував: 98 раз.
- Подякували: 781 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 19 тра, 2021 09:37
Zebra написав:
Без страха, будет V-образный отскок - закроетесь еще.
Будет то будет, но откуда и куда?
1. 38 000 - 50 000
2. 35 000 - 47 000
3. 30 000 - 45 000
-
jimmie
-
-
- Повідомлень: 860
- З нами з: 14.11.09
- Подякував: 61 раз.
- Подякували: 67 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 19 тра, 2021 09:41
EOS - самая днищенская монета, расти нормально не хочет зато валится со всеми
-
jimmie
-
-
- Повідомлень: 860
- З нами з: 14.11.09
- Подякував: 61 раз.
- Подякували: 67 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 19 тра, 2021 09:42
Zebra написав: airmax78 написав:
Каждый раз как в первый. Снимаю шляпу перед Зеброй. Говорил фиксить по 55К. Не послушал. Сейчас бы мог перезайти.
Без страха, будет V-образный отскок - закроетесь еще.
У меня Take Profit стоит на 95000. А закрыть вручную у меня рука не повернется.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 38576
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 927 раз.
- Подякували: 4670 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 19 тра, 2021 09:43
jimmie написав:
EOS - самая днищенская монета, расти нормально не хочет зато валится со всеми
Есть такое.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 38576
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 927 раз.
- Подякували: 4670 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 19 тра, 2021 09:43
jimmie написав:
EOS - самая днищенская монета, расти нормально не хочет зато валится со всеми
Это потому что я ее держу. Как только продам, пойдет на туземун
-
Patr1ot
-
-
- Повідомлень: 156
- З нами з: 22.03.16
- Подякував: 26 раз.
- Подякували: 34 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 19 тра, 2021 09:44
change_pm написав: airmax78 написав:
Меняю трусы и штаны каждый час. Вонь по всей квартире
.
Ці тобі Тесла і Ніо ще підсрачників не надавала...
Чи надавала?
На фондовом рынке я банкріт.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 38576
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 927 раз.
- Подякували: 4670 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 19 тра, 2021 09:54
airmax78 написав:
На фондовом рынке я банкріт.
Співчуваю...
зі. Є такий трейдер Chicago Shark, він прогнозує ріст всього в два рази - Насдак до 23 тис, біток до 140 тис і так далі...
Нехай такий прогноз гріє тобі сердце!
-
change_pm
-
-
- Повідомлень: 3886
- З нами з: 03.02.16
- Подякував: 98 раз.
- Подякували: 781 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 19 тра, 2021 10:10
change_pm
change_pm написав: airmax78 написав:
На фондовом рынке я банкріт.
Є такий трейдер Chicago Shark
Это я пишу под этим ником.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 38576
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 927 раз.
- Подякували: 4670 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 19 тра, 2021 10:21
airmax78 написав:
change_pm
change_pm написав: airmax78 написав:
На фондовом рынке я банкріт.
Є такий трейдер Chicago Shark
Это я пишу под этим ником.
Ти Рафаєль? Кент белів іт!
-
change_pm
-
-
- Повідомлень: 3886
- З нами з: 03.02.16
- Подякував: 98 раз.
- Подякували: 781 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|77190
|199031173
|
|
|7484
|1798321
|
Сер 19 тра, 2021 09:49
ЛОБ
|
|38
|53029
|
|