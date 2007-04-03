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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2513251425152516>
Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 10:25

Сентябрь 2017-го помните? Тогда Китай тоже подосрал росту, но не остановил его. Возможно, это делалось по заказу самого же бизнеса (который в Китае всегда приближен к государству).

Тем более, текущая негативная новость - это декларация, а не регуляторика. Ассоциации рекомендовали... к нарушителям применят санкции... :|
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 10:41

  DmitryK написав:новость двухмесячной давности, все очень испугались и побежали сливать битки по 50))

Молодці! :lol: :lol: :lol:
Mirax
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Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 10:57

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Ну и частным лицам ни кто держать битки в Китае не запрещал, так что не вешать нос, впереди полёт на 100К, пристегнитесь.
Чукча2
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Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 11:28

Такую китайскую подставу я не ожидал, но судя по динамике последних дней, кто-то из китов был в курсе. Ну, теперь только холд до непобедимого конца.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 11:42

стоко негатива за неделю с эфиром, маском и китай подлил, но сравнивая графики 2018 и сча не бачу 15-20. всё таки уровни уже не те...
чик
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Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 11:51

  phantom_systems написав:Такую китайскую подставу я не ожидал, но судя по динамике последних дней, кто-то из китов был в курсе. Ну, теперь только холд до непобедимого конца.


Думаю, что дело не только в Китае. Фонда то красная.
lrs7719
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Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 11:59

  Mirax написав:
  DmitryK написав:новость двухмесячной давности, все очень испугались и побежали сливать битки по 50))

Молодці! :lol: :lol: :lol:

ну такие колебания сложно угадать. за себя скажу, ничего не сливаю. последний раз докупался битком по 55. также держу бнб и кейк(тоже с пика упал в 2 раза)
DmitryK
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 12:00

з 40 хвилини...



криптоходлерів пустять по миру :evil:
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 12:06

  DmitryK написав:ну такие колебания сложно угадать. за себя скажу, ничего не сливаю. последний раз докупался битком по 55. также держу бнб и кейк(тоже с пика упал в 2 раза)

Це просто риторичне питання... Я по фонді звик до купівлі цілого числа, ну там 10, 100, 500 чи 1000 акцій...

Я ж правиьно розумію, що коли люди тут пишуть, що докупили, то це не 1,2 чи 100 бітків вони купили, а то попадос в моїй уяві просто зашкалює...

Докупили там 0.00001 бітка, на 550 баксів, тоді ціна наразі не така страшна...
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 12:15

  phantom_systems написав:Такую китайскую подставу я не ожидал, но судя по динамике последних дней, кто-то из китов был в курсе. Ну, теперь только холд до непобедимого конца.

Китай не виноват. Покупательский спрос на биткоин ослаб, любая негативная новость вызывала распродажи, чего не было практичеси год, когда рынок вообще не реагировал на негативные новости.

Я не ванга конечно, но вот этот ветерок можно было почувствовать, жаль по глупости не перезашел в шорт.
Zebra
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