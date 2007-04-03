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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2513251425152516
Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 12:16

  lrs7719 написав:
  phantom_systems написав:Такую китайскую подставу я не ожидал, но судя по динамике последних дней, кто-то из китов был в курсе. Ну, теперь только холд до непобедимого конца.


Думаю, что дело не только в Китае. Фонда то красная.

если "крыза нас не минет" то могём оказаться где угодно...
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Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 12:16

  lrs7719 написав:
  phantom_systems написав:Такую китайскую подставу я не ожидал, но судя по динамике последних дней, кто-то из китов был в курсе. Ну, теперь только холд до непобедимого конца.


Думаю, что дело не только в Китае. Фонда то красная.

Тут цікавий момент... Я помітив ше з місяць тому, що є проблеми з ліквідністю...
А весь ріст останніх місяців йде за рахунок леверіджу*...

Дуже багатьох заперли в тікерах тіпа SPCE, FSR, CAN і так далі.

І хоча багато народу каже про рекордні кошти на сейвінз акаунтс, чомусь ці кошти не в фонді... :roll:

Скажу по собі, з січня в фонду грощі не вкладую = зайняв ведмежу позицію...

* я до чого, свіжого бабла немає, всі еквіті червоні, треба скорочувати леверидж = подальше падіння.

Подальше падіння через леверідж = ще більше падіння взагалі всього - саморозігріваючийсь процесс :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 12:24

  lrs7719 написав:
  phantom_systems написав:Такую китайскую подставу я не ожидал, но судя по динамике последних дней, кто-то из китов был в курсе. Ну, теперь только холд до непобедимого конца.


Думаю, что дело не только в Китае. Фонда то красная.

Да там пустяк, меньше 1% в минус. Всё равно СП500 выше 4100. Деда за ночь почти на 10% уронили. Отрастёт, конечно.

Помню, как в прошлом году взял кучу бутериума по 180, а он на 140 сходил. Вышел по 200, а он на 400 взлетел. Вот так.
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