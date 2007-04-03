если "крыза нас не минет" то могём оказаться где угодно...
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 19 тра, 2021 12:16
Додано: Сер 19 тра, 2021 12:16
Тут цікавий момент... Я помітив ше з місяць тому, що є проблеми з ліквідністю...
А весь ріст останніх місяців йде за рахунок леверіджу*...
Дуже багатьох заперли в тікерах тіпа SPCE, FSR, CAN і так далі.
І хоча багато народу каже про рекордні кошти на сейвінз акаунтс, чомусь ці кошти не в фонді...
Скажу по собі, з січня в фонду грощі не вкладую = зайняв ведмежу позицію...
* я до чого, свіжого бабла немає, всі еквіті червоні, треба скорочувати леверидж = подальше падіння.
Подальше падіння через леверідж = ще більше падіння взагалі всього - саморозігріваючийсь процесс
Додано: Сер 19 тра, 2021 12:24
Да там пустяк, меньше 1% в минус. Всё равно СП500 выше 4100. Деда за ночь почти на 10% уронили. Отрастёт, конечно.
Помню, как в прошлом году взял кучу бутериума по 180, а он на 140 сходил. Вышел по 200, а он на 400 взлетел. Вот так.
Зараз переглядають цей форум: Hotab, phantom_systems і 3 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|