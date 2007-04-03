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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 19 тра, 2021 12:54
Козак-характерник написав: Zebra написав:
А про 100к забудьте, вас эти клоуны из твиттера с красными глазами - жестко нае@али.
Повернемося до цієї розмвои, коли по 300 к. куплятимуть...
Всі в шорт!
300к, это капитализация бытка 6 трлн будет. Капитализация всего американсого доллара который напечатали в 2020? Ну вы губу конечно раскатали.
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Zebra
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Додано: Сер 19 тра, 2021 12:54
Комрады, станем же как эти китайцы - невосприимчивы к боли и ударам судьбы. Они нам бревном по яйцам с размаху, а мы улыбаемся.
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airmax78
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Додано: Сер 19 тра, 2021 12:56
airmax78 написав:
Комрады, станем же как эти китайцы - невосприимчивы к боли и ударам судьбы. Они нам бревном по яйцам с размаху, а мы улыбаемся.
У меня суммарно по биржам 0.002 битка нашкребется, я страдаю вместе с вами.
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Zebra
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Додано: Сер 19 тра, 2021 13:00
Всё таки Маск не хороший человек...возбудил людей и потом обломал, как плохая девушка.
Его болезнь, это явно прикол, что бы качать волны...
Маск конечно мужик...мужик сказал, мужик сделал, только это два разных мужика
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Чукча2
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Додано: Сер 19 тра, 2021 13:04
Чукча2 написав:
Всё таки Маск не хороший человек...возбудил людей и потом обломал, как плохая девушка.
Его болезнь, это явно прикол, что бы качать волны...
Маск конечно мужик...мужик сказал, мужик сделал, только это два разных мужика
У каждого своя голова на плечах, он никому ничего не обещал, просто озвучивал свои хотелки. Он дал многим заработать. Он двинул рынок вверх. И даже у всех было время выпрыгнуть, когда Тесла начала избавляться от биткоинов. Чего вы теперь от него хотите? Вам были даны сигналы и время.
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Zebra
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Додано: Сер 19 тра, 2021 13:06
Zebra написав:
он никому ничего не обещал
Ну как сказать...обещания продавать теслу за биток были? Были.
Собаку тоже качал, помню
Говорит, битки я не продал...как знать
Всё таки дивный мир сейчас, всё очень стремительно, и также зыбко...
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Чукча2
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Додано: Сер 19 тра, 2021 13:16
Маніпулька вперто насаджує ілюзію, що ведмежий цикл розпочався. Як завжди наіпьот жорстко.
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Козак-характерник
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Додано: Сер 19 тра, 2021 13:17
Чукча2 написав: Zebra написав:
он никому ничего не обещал
Ну как сказать...обещания продавать теслу за биток были? Были.
Собаку тоже качал, помню
Говорит, битки я не продал...как знать
Всё таки дивный мир сейчас, всё очень стремительно, и также зыбко...
И время было, что купить биток, что продать по сигналам.
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Zebra
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Додано: Сер 19 тра, 2021 13:18
Чукча2 написав: change_pm написав:
Робимо ставки
Делать ставки на рынке, где одни слова людей типа Маска
качают волны, дело неблагодарное)
Что там скажут через 5 минут, ни кто не знает...
Давно вважав його моральним пєтушком, і чим далі, тим більше це очевидно...
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change_pm
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Додано: Сер 19 тра, 2021 13:30
не забувайте, що сьогодні опублікують протоколи ФОМС, можуть бути сурпрайзи...
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