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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2515251625172518>
Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 12:54

  Козак-характерник написав:
  Zebra написав:А про 100к забудьте, вас эти клоуны из твиттера с красными глазами - жестко нае@али.

Повернемося до цієї розмвои, коли по 300 к. куплятимуть... :mrgreen: Всі в шорт! :)

300к, это капитализация бытка 6 трлн будет. Капитализация всего американсого доллара который напечатали в 2020? Ну вы губу конечно раскатали.
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 12:54

  airmax78 написав:Успешный инвестор в крипту должен быть таким:
https://youtu.be/bOQfSTMzfL8

Комрады, станем же как эти китайцы - невосприимчивы к боли и ударам судьбы. Они нам бревном по яйцам с размаху, а мы улыбаемся.
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Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 12:56

  airmax78 написав:
  airmax78 написав:Успешный инвестор в крипту должен быть таким:
https://youtu.be/bOQfSTMzfL8

Комрады, станем же как эти китайцы - невосприимчивы к боли и ударам судьбы. Они нам бревном по яйцам с размаху, а мы улыбаемся.

У меня суммарно по биржам 0.002 битка нашкребется, я страдаю вместе с вами.
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 13:00

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Всё таки Маск не хороший человек...возбудил людей и потом обломал, как плохая девушка.
Его болезнь, это явно прикол, что бы качать волны...

Маск конечно мужик...мужик сказал, мужик сделал, только это два разных мужика
Чукча2
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Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 13:04

  Чукча2 написав:Всё таки Маск не хороший человек...возбудил людей и потом обломал, как плохая девушка.
Его болезнь, это явно прикол, что бы качать волны...

Маск конечно мужик...мужик сказал, мужик сделал, только это два разных мужика

У каждого своя голова на плечах, он никому ничего не обещал, просто озвучивал свои хотелки. Он дал многим заработать. Он двинул рынок вверх. И даже у всех было время выпрыгнуть, когда Тесла начала избавляться от биткоинов. Чего вы теперь от него хотите? Вам были даны сигналы и время.
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 13:06

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  Zebra написав:он никому ничего не обещал


Ну как сказать...обещания продавать теслу за биток были? Были.
Собаку тоже качал, помню
Говорит, битки я не продал...как знать

Всё таки дивный мир сейчас, всё очень стремительно, и также зыбко... :|
Чукча2
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Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 13:16

Маніпулька вперто насаджує ілюзію, що ведмежий цикл розпочався. Як завжди наіпьот жорстко. :mrgreen:
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 13:17

  Чукча2 написав:
  Zebra написав:он никому ничего не обещал


Ну как сказать...обещания продавать теслу за биток были? Были.
Собаку тоже качал, помню
Говорит, битки я не продал...как знать

Всё таки дивный мир сейчас, всё очень стремительно, и также зыбко... :|

И время было, что купить биток, что продать по сигналам.
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 13:18

  Чукча2 написав:
  change_pm написав:Робимо ставки


Делать ставки на рынке, где одни слова людей типа Маска качают волны, дело неблагодарное)
Что там скажут через 5 минут, ни кто не знает...

Давно вважав його моральним пєтушком, і чим далі, тим більше це очевидно...
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 13:30

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

не забувайте, що сьогодні опублікують протоколи ФОМС, можуть бути сурпрайзи...
change_pm
 
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