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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2515251625172518
Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 13:33

Ну что, ордера подготовили?
spacemachine
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Файно кошмарять хомячел... :)
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Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 13:43

  airmax78 написав:
  Чукча2 написав:Ну как вы, тут , ребята? Страх, боль, слёзы? Всё будет хорошо.
„Все пройдет. Пройдет и это.“

СМИ: Китай запретил поддерживать связанный с криптовалютой бизнес.
https://forklog.com/smi-kitaj-zapretil- ... oj-biznes/

Что случилось на крипторынке, пока все спали — обзор от 19 мая.
https://ru.investing.com/news/cryptocur ... le-2056217


Меняю трусы и штаны каждый час. Вонь по всей квартире.

Вот сдавай в аренду квартиру трейдеру.
UA
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 13:46

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zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 13:47

https://prnt.sc/1348n3w
подобрать сейчас что ли, что думаете?
биток на 0.5 по фибо стал
spacemachine
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Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 13:50

  spacemachine написав:https://prnt.sc/1348n3w
подобрать сейчас что ли, что думаете?
биток на 0.5 по фибо стал

берите конечно, тут же очевидный паник сейл, все кто в крипте давно знают что будет потом, коррекция вверх как минимум на 50% падения
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 13:58

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  Zebra написав:берите конечно


А я бы обождал, да бы пенка улеглась...до 30К сходит
И не забывайте, что ещё не сказала своё последнее слово бабушка :wink:

Йеллен призвала бизнес поддержать план Байдана и повышение налогов.
https://ru.investing.com/news/economy/article-2056095
Востаннє редагувалось Чукча2 в Сер 19 тра, 2021 14:00, всього редагувалось 1 раз.
Чукча2
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Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 13:58

  UA написав:
  airmax78 написав:
  Чукча2 написав:Ну как вы, тут , ребята? Страх, боль, слёзы? Всё будет хорошо.
„Все пройдет. Пройдет и это.“

СМИ: Китай запретил поддерживать связанный с криптовалютой бизнес.
https://forklog.com/smi-kitaj-zapretil- ... oj-biznes/

Что случилось на крипторынке, пока все спали — обзор от 19 мая.
https://ru.investing.com/news/cryptocur ... le-2056217


Меняю трусы и штаны каждый час. Вонь по всей квартире.

Вот сдавай в аренду квартиру трейдеру.

Да блд... я ведь в крипту деньги заначенные на ремонт вложил. Теперь придется все мыть и проветривать, когда в себя приду. Новоселье мне больше не светит.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 13:59

  Чукча2 написав:
  Zebra написав:берите конечно


А я бы обождал, да бы пенка улеглась...до 30К сходит

Сходило на 36к считай, уже хорошо, такого вот обвала как был марте 2020 я сейчас не представляю учитывая то количество стейблкоинов, которое напечатали.
Zebra
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