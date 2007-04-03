|
|
|
Криптовалюты , рынок криптовалют
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 19 тра, 2021 13:33
Ну что, ордера подготовили?
-
spacemachine
-
-
- Повідомлень: 160
- З нами з: 27.06.19
- Подякував: 14 раз.
- Подякували: 27 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 19 тра, 2021 13:34
Файно кошмарять хомячел...
-
Козак-характерник
-
2
-
- Повідомлень: 29224
- З нами з: 09.10.12
- Подякував: 2048 раз.
- Подякували: 2152 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 19 тра, 2021 13:43
airmax78 написав:
Меняю трусы и штаны каждый час. Вонь по всей квартире.
Вот сдавай в аренду квартиру трейдеру.
-
UA
-
-
- Повідомлень: 5614
- З нами з: 19.07.08
- Подякував: 935 раз.
- Подякували: 1138 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 19 тра, 2021 13:46
-
zРадио
-
-
- Повідомлень: 10029
- З нами з: 02.05.18
- Подякував: 2158 раз.
- Подякували: 4702 раз.
-
- Профіль
-
16
7
3
Додано: Сер 19 тра, 2021 13:47
https://prnt.sc/1348n3w
подобрать сейчас что ли, что думаете?
биток на 0.5 по фибо стал
-
spacemachine
-
-
- Повідомлень: 160
- З нами з: 27.06.19
- Подякував: 14 раз.
- Подякували: 27 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 19 тра, 2021 13:50
spacemachine написав:
https://prnt.sc/1348n3w
подобрать сейчас что ли, что думаете?
биток на 0.5 по фибо стал
берите конечно, тут же очевидный паник сейл, все кто в крипте давно знают что будет потом, коррекция вверх как минимум на 50% падения
-
Zebra
-
-
- Повідомлень: 9928
- З нами з: 21.09.12
- Подякував: 1362 раз.
- Подякували: 1825 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 19 тра, 2021 13:58
Zebra написав:
берите конечно
А я бы обождал, да бы пенка улеглась...до 30К сходит
И не забывайте, что ещё не сказала своё последнее слово бабушка
Йеллен призвала бизнес поддержать план Байдана и повышение налогов.https://ru.investing.com/news/economy/article-2056095
Востаннє редагувалось Чукча2
в Сер 19 тра, 2021 14:00, всього редагувалось 1 раз.
-
Чукча2
-
-
- Повідомлень: 1858
- З нами з: 03.12.13
- Подякував: 397 раз.
- Подякували: 252 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 19 тра, 2021 13:58
UA написав: airmax78 написав:
Меняю трусы и штаны каждый час. Вонь по всей квартире.
Вот сдавай в аренду квартиру трейдеру.
Да блд... я ведь в крипту деньги заначенные на ремонт вложил. Теперь придется все мыть и проветривать, когда в себя приду. Новоселье мне больше не светит.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 38579
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 927 раз.
- Подякували: 4672 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 19 тра, 2021 13:59
Чукча2 написав: Zebra написав:
берите конечно
А я бы обождал, да бы пенка улеглась...до 30К сходит
Сходило на 36к считай, уже хорошо, такого вот обвала как был марте 2020 я сейчас не представляю учитывая то количество стейблкоинов, которое напечатали.
-
Zebra
-
-
- Повідомлень: 9928
- З нами з: 21.09.12
- Подякував: 1362 раз.
- Подякували: 1825 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|77201
|199035789
|
|
|7484
|1798452
|
Сер 19 тра, 2021 09:49
ЛОБ
|
|38
|53037
|
|