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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 19 тра, 2021 14:55
Чукча2 написав: airmax78 написав:
И так уже лежу под капельницей.
Работать с криптой надо при наличии конского здоровья, крепкой нервной системы и упругого ануса
...как есть
Після виходок Маска з виділеним проблеми
дуже розтягнувся
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Додано: Сер 19 тра, 2021 14:56
Собаки воют, аж душа уходит((( - 50%
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Додано: Сер 19 тра, 2021 14:57
Эфир минус 98%
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Додано: Сер 19 тра, 2021 14:57
Душать хомячел знатно...
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Додано: Сер 19 тра, 2021 14:58
Япааааать....
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airmax78
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Додано: Сер 19 тра, 2021 14:58
airmax78 написав:
Да блд... я ведь в крипту деньги заначенные на ремонт вложил. Теперь придется все мыть и проветривать, когда в себя приду. Новоселье мне больше не светит.
Не проблема, задзвонь ККЦ... він викупить твою квартиру з задоволенням )))
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Додано: Сер 19 тра, 2021 14:58
А где кто мониторит?
Я тута https://ru.investing.com/crypto/
Тут кефир -35%
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Чукча2
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Додано: Сер 19 тра, 2021 14:59
Я заскнинил!
Этот день запомнят надолго.
Оставлю на память, как крипта может в течении дня терять 50%.http://i.piccy.info/i9/ebb244bc7b5feedb33118031589db2ea/1621429040/48675/1428395/18_05_21.jpg
Востаннє редагувалось Витаха
в Сер 19 тра, 2021 15:00, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Сер 19 тра, 2021 14:59
33 кольнули...
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Додано: Сер 19 тра, 2021 15:00
На єлдак всіх!!!
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