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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 25182519252025212522 ... 2525>
Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 14:55

  Чукча2 написав:
  airmax78 написав:И так уже лежу под капельницей.


Работать с криптой надо при наличии конского здоровья, крепкой нервной системы и упругого ануса...как есть

Після виходок Маска з виділеним проблеми :mrgreen: дуже розтягнувся :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 14:56

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Собаки воют, аж душа уходит((( - 50%
Чукча2
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Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 14:57

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Эфир минус 98%
Аминь
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Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 14:57

Душать хомячел знатно... :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 14:58

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Япааааать....
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 14:58

  airmax78 написав:Да блд... я ведь в крипту деньги заначенные на ремонт вложил. Теперь придется все мыть и проветривать, когда в себя приду. Новоселье мне больше не светит.

Не проблема, задзвонь ККЦ... він викупить твою квартиру з задоволенням )))
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Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 14:58

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

А где кто мониторит?

Я тута https://ru.investing.com/crypto/

Тут кефир -35%
Чукча2
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Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 14:59

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Я заскнинил!
Этот день запомнят надолго.
Оставлю на память, как крипта может в течении дня терять 50%.
http://i.piccy.info/i9/ebb244bc7b5feedb33118031589db2ea/1621429040/48675/1428395/18_05_21.jpg
Востаннє редагувалось Витаха в Сер 19 тра, 2021 15:00, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 14:59

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

33 кольнули...
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Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 15:00

На єлдак всіх!!! :mrgreen:
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