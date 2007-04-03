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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 19 тра, 2021 15:00
Чукча2 написав:
Ребята, я плачу вместе с вами, честно...жесть конечно
change_pm
Вот и ваши 35, девка ягодка опять
пісец!!! І це амери ще не всі прокинулись...
Йой, буде 30 куе під вечір...
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change_pm
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Додано: Сер 19 тра, 2021 15:00
Нажмите кто то паузу...
Нет , так быть не должно, мы живём в современном мире, за криптой и технологиями будущее
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Чукча2
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Додано: Сер 19 тра, 2021 15:02
Накидайте мне плюсов за 35к
я же всех предупреждал что вот вот прольют, чтоб выходили пока 55к давали
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Додано: Сер 19 тра, 2021 15:03
Я едва успел ордер на покупку по 36К убрать...
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Додано: Сер 19 тра, 2021 15:03
Чукча2 написав:
Нажмите кто то паузу...
Нет , так быть не должно, мы живём в современном мире, за криптой и технологиями будущее
А толку?
Выход из кошельков заблокирован:https://www.nicehash.com/blog/post/upda ... ithdrawals
Это в суд какого района обращаться?
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UA
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Додано: Сер 19 тра, 2021 15:04
Хлопці, я пару днів тому почав приймати Concor для серця...
Наразі задумався, може дістати пачку антидепресантів?
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change_pm
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Додано: Сер 19 тра, 2021 15:05
UA написав:
Выход из кошельков заблокирован:
Жесть конечно, это наверно один из самых жёстких минусов, где же хвалёная манёвренность... ужас...
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Чукча2
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Додано: Сер 19 тра, 2021 15:07
Чукча2 написав: UA написав:
Выход из кошельков заблокирован:
Жесть конечно, это наверно один из самых жёстких минусов, где же хвалёная манёвренность... ужас...
Это крипта, вам тут не дадут выйти просто так, предложат еще что-то, и вы вернетесь.
Все через это прошли.
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Zebra
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Додано: Сер 19 тра, 2021 15:08
Охохо. Вот это стрижка
.
Боюсь заходить на кошелек, там все печально. Эх нужно было эос скидывать. Ждал же перехая, как по другой альте... Ничего 3 года ждал, еще подожду
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Patr1ot
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Додано: Сер 19 тра, 2021 15:08
change_pm написав: Чукча2 написав:
Ребята, я плачу вместе с вами, честно...жесть конечно
change_pm
Вот и ваши 35, девка ягодка опять
пісец!!! І це амери ще не всі прокинулись...
Йой, буде 30 куе під вечір...
Йоханий бабай, такими темпами буде 20 під вечір...
Там такі маржин коли йдуть, шо пісец!!!
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change_pm
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