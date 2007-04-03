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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 25192520252125222523 ... 2525>
Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 15:00

  Чукча2 написав:Ребята, я плачу вместе с вами, честно...жесть конечно
change_pm
Вот и ваши 35, девка ягодка опять

пісец!!! І це амери ще не всі прокинулись...

Йой, буде 30 куе під вечір...
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 15:00

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Нажмите кто то паузу...
Нет , так быть не должно, мы живём в современном мире, за криптой и технологиями будущее
Чукча2
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Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 15:02

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Накидайте мне плюсов за 35к
я же всех предупреждал что вот вот прольют, чтоб выходили пока 55к давали
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 15:03

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Я едва успел ордер на покупку по 36К убрать...
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 15:03

  Чукча2 написав:Нажмите кто то паузу...
Нет , так быть не должно, мы живём в современном мире, за криптой и технологиями будущее


А толку?
Выход из кошельков заблокирован:
https://www.nicehash.com/blog/post/upda ... ithdrawals
Это в суд какого района обращаться?
UA
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 15:04

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Хлопці, я пару днів тому почав приймати Concor для серця...

Наразі задумався, може дістати пачку антидепресантів?
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 15:05

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  UA написав:Выход из кошельков заблокирован:


Жесть конечно, это наверно один из самых жёстких минусов, где же хвалёная манёвренность... ужас...
Чукча2
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Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 15:07

  Чукча2 написав:
  UA написав:Выход из кошельков заблокирован:


Жесть конечно, это наверно один из самых жёстких минусов, где же хвалёная манёвренность... ужас...

Это крипта, вам тут не дадут выйти просто так, предложат еще что-то, и вы вернетесь.
Все через это прошли.
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 15:08

Охохо. Вот это стрижка :shock: .
Боюсь заходить на кошелек, там все печально. Эх нужно было эос скидывать. Ждал же перехая, как по другой альте... Ничего 3 года ждал, еще подожду :P
Patr1ot
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 15:08

  change_pm написав:
  Чукча2 написав:Ребята, я плачу вместе с вами, честно...жесть конечно
change_pm
Вот и ваши 35, девка ягодка опять

пісец!!! І це амери ще не всі прокинулись...

Йой, буде 30 куе під вечір...

Йоханий бабай, такими темпами буде 20 під вечір...

Там такі маржин коли йдуть, шо пісец!!!
change_pm
 
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