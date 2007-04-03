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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 19 тра, 2021 15:08
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Я лайта купил немного по 250, думал отскочит, продам по 280, ну писец конечно, повелся.
Додано: Сер 19 тра, 2021 15:09
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Додано: Сер 19 тра, 2021 15:10
Биткоин 31,700.
Аргентина - Ямайка = 5 : 0.
Купил цистерну валидола, думаю заработаю.
Востаннє редагувалось kluychkooleg в Сер 19 тра, 2021 15:16, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 19 тра, 2021 15:11
Додано: Сер 19 тра, 2021 15:11
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
мда, расстраивает не так падение, а какие блин институционалы теперь сюда пойдут?? после такой порки
Додано: Сер 19 тра, 2021 15:12
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Я взяв ZEC небагато по 130
Додано: Сер 19 тра, 2021 15:12
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Коли це все закінчиться?
Додано: Сер 19 тра, 2021 15:12
Додано: Сер 19 тра, 2021 15:13
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Да нет, так быть не должно...
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