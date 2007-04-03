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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 252025212522252325242525>
Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 15:08

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Я лайта купил немного по 250, думал отскочит, продам по 280, ну писец конечно, повелся.
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 15:09

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Жесть Зображення
newformatlviv
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Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 15:10

Биткоин 31,700.
Аргентина - Ямайка = 5 : 0.
Купил цистерну валидола, думаю заработаю.
Востаннє редагувалось kluychkooleg в Сер 19 тра, 2021 15:16, всього редагувалось 1 раз.
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 15:10

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Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 15:11

  Zebra написав:Я лайта купил немного по 250, думал отскочит, продам по 280, ну писец конечно, повелся.

А я Дэш взял, тоже все блогеры кричали уйдет за 1000$+....
Patr1ot
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 15:11

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

мда, расстраивает не так падение, а какие блин институционалы теперь сюда пойдут?? после такой порки
DmitryK
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 15:12

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Я взяв ZEC небагато по 130
vossmy
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Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 15:12

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Коли це все закінчиться?
vossmy
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Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 15:12

  Чукча2 написав:
  UA написав:Выход из кошельков заблокирован:


Жесть конечно, это наверно один из самых жёстких минусов, где же хвалёная манёвренность... ужас...

А чьо криптобіржі не знають, шо таке стоп-торги? Що за хрє..нь!
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 15:13

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Да нет, так быть не должно...
Чукча2
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