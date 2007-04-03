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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 25212522252325242525>
Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 15:14

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Если глянуть на график то все очевидно - биток пойдёт вверх, а потом вниз. Или ещё вниз, а потом вверх. Если нет, то будет флет. Возможен пробой вверх, если не пойдёт вниз. Кто купил по 56 сольются по 20. Кто купил по 20 и не слил по 56, тоже сольют по 20. Возможен вариант все наоборот. Сначала вынесут шортистов, потом лонгистов, потом отскок и вверх. Хотя, может и наоборот. После 18 августа будет рост, если нет, то будет падение, а потом рост и опять падение. Хотя возможен вариант все наоборот. Ожидается повторение графика 13 года, если нет, то 14 года, хотя возможно и 15, 16, 17 годов. А может в этом году все будет по другому. Все предельно ясно и точно. Ждем пробой или отскок или снова падение или рост. Линия сопротивления может стать линией поддержки, если не будет долгий флет в канале. Или есть шанс все наоборот. Ждем формирования чаши, хотя возможно и голова и плечи, а может перевернутая.?
Diman
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 15:14

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Эос в говно.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 15:15

  airmax78 написав:Эос в говно.

Макс вы с плечом торгуете?
UA
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 15:16

  DmitryK написав:мда, расстраивает не так падение, а какие блин институционалы теперь сюда пойдут?? после такой порки

А как они пошли после падения от 19000 к 3000?
Всё циклично. Вот думаю прошлый цикл был рост приблизительно от 6к до 19к (в 3 раза), затем 19к к 60к (в 3 раза). Следующий будет по идее 60к-180к?..
Patr1ot
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 15:17

  UA написав:
  airmax78 написав:Эос в говно.

Макс вы с плечом торгуете?

ну а как? X10
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 15:19

Странные люди, эти криптоманы...
Вы так и не поняли что вас подводят под расстрел.
ВЫ против кого играете? Против государства?
Ни одно государство не потерпит хождение параллельной валюты или средства платежа.
Ибо они, в конечном итоге, могут привести к гибели национальных денег.
А если нет денег, то не будет и государства...
Ваш биток будет ВНЕ ЗАКОНА...Везде....
Он уже вне закона в ряде стран...На очереди Индия, где готовится закон, согласно которому криптоинвесторам дается срок в 6 мес. чтобы от него избавиться.
В противном случае, даже за его хранение, могут влепить тюремный срок.
В США Налоговое управление IRS начинает репрессивные меры против криптоинвесторов.
https://www.zerohedge.com/crypto/irs-la ... heir-taxes
Когда хакеры останавливают глобальный трубопровод в США и требуют за возобновление его работы выкуп в биткоинах, то это "цифровое чудо" никто терпеть не будет. Ибо речь уже идёт о безопасности государства.
Вчера трубопровод, а завтра атомная станция...

Его вырубят как бурьян. Под корень. Так что делайте выводы...
RTC12
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 15:20

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  DmitryK написав:какие блин институционалы теперь сюда пойдут


Им и не надо было сюда приходить...
Была своя песочница, простые люди игрались, качали волны , снимали пенку...

Пришли сволочи, типа Маска, и насц.-ли людям в песочницу..у них то денег до неба, а людям беда...такая жизнь
Чукча2
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Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 15:22

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  airmax78 написав:ну а как? X10


Широкоплечий вы, однако...
Чукча2
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Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 15:23

  airmax78 написав:Эос в говно.

в говно - єто когда ниже 3х)))
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 15:24

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  RTC12 написав:Странные люди, эти криптоманы.

как обычно на падении обостряется зудежь у разоблачителей и свидетелей пирамиды))
Kriptogedon
 
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