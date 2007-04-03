Если глянуть на график то все очевидно - биток пойдёт вверх, а потом вниз. Или ещё вниз, а потом вверх. Если нет, то будет флет. Возможен пробой вверх, если не пойдёт вниз. Кто купил по 56 сольются по 20. Кто купил по 20 и не слил по 56, тоже сольют по 20. Возможен вариант все наоборот. Сначала вынесут шортистов, потом лонгистов, потом отскок и вверх. Хотя, может и наоборот. После 18 августа будет рост, если нет, то будет падение, а потом рост и опять падение. Хотя возможен вариант все наоборот. Ожидается повторение графика 13 года, если нет, то 14 года, хотя возможно и 15, 16, 17 годов. А может в этом году все будет по другому. Все предельно ясно и точно. Ждем пробой или отскок или снова падение или рост. Линия сопротивления может стать линией поддержки, если не будет долгий флет в канале. Или есть шанс все наоборот. Ждем формирования чаши, хотя возможно и голова и плечи, а может перевернутая.?