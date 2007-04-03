Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 19 тра, 2021 15:24
Перекличка обнуленных
есть такие сегодня? или завтра появятся?)
Олежан
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Додано: Сер 19 тра, 2021 15:25
Даже если это конец бычьего ралли (в чем у меня есть сомнения), отскок будет минимум до 48-52к по битку
zРадио
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Додано: Сер 19 тра, 2021 15:25
RTC12 написав:
В США Налоговое управление IRS начинает репрессивные меры против криптоинвесторов.
https://www.zerohedge.com/crypto/irs-la
... heir-taxes
Когда хакеры останавливают глобальный трубопровод в США и требуют за возобновление его работы выкуп в биткоинах, то это "цифровое чудо" никто терпеть не будет. Ибо речь уже идёт о безопасности государства.
Вчера трубопровод, а завтра атомная станция...
Только на днях писал, не спроста атака была...
Чукча2
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Додано: Сер 19 тра, 2021 15:27
Олежан написав:
Перекличка обнуленных
есть такие сегодня? или завтра появятся?)
По всплеску самоубийств будет видно
Извините мой черный юморок на злобу дня
zРадио
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Додано: Сер 19 тра, 2021 15:28
Олежан написав: airmax78 написав:
Эос в говно.
в говно - єто когда ниже 3х)))
После последней просадки уже не слажу с унитаза.
airmax78
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Додано: Сер 19 тра, 2021 15:29
airmax78 написав: Олежан написав: airmax78 написав:
Эос в говно.
в говно - єто когда ниже 3х)))
После последней просадки уже не слажу с унитаза.
Ты сегодня должен еще догнаться интервью Кинаха, которое я на ветке КРЖН публиковал
zРадио
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Додано: Сер 19 тра, 2021 15:29
Олежан написав:
Перекличка обнуленных
есть такие сегодня? или завтра появятся?)
У меня вся прибыль за 2 года обнулилась.
airmax78
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Додано: Сер 19 тра, 2021 15:30
zРадио написав: Олежан написав:
Перекличка обнуленных
есть такие сегодня? или завтра появятся?)
По всплеску самоубийств будет видно
Извините мой черный юморок на злобу дня
Я на грани.
airmax78
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Додано: Сер 19 тра, 2021 15:31
zРадио написав: Олежан написав:
Перекличка обнуленных
есть такие сегодня? или завтра появятся?)
По всплеску самоубийств будет видно
Извините мой черный юморок на злобу дня
ні,ні це нЕ піраміда! , це цифрове золото )
заносьте далі, купляючому на дні , друге дно в подарунок!
Востаннє редагувалось
yess
в Сер 19 тра, 2021 15:36, всього редагувалось 2 разів.
yess
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Додано: Сер 19 тра, 2021 15:33
airmax78 написав:
У меня вся прибыль за 2 года обнулилась.
Я бы не продавал наверно, отрастёт...
Чукча2
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